미국의 주류 상점 / 인터넷 커뮤니티

7일(현지 시각) 미국 정부가 45년 만에 새 ‘미국 식생활 지침’을 발표했다. 지침에는 ‘술은 하루 1~2잔 정도만 마셔라’는 구체적 권고가 삭제됐다. 이에 거센 논란이 일고 있다.미 보건복지부(HHS)와 농무부(USDA)는 이날 연방 식생활 지침을 공식 발표했다.뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 미 정부는 1980년부터 이 지침을 통해 적정 음주 기준을 명시하고 있다. 기존 지침은 ‘남성은 하루 2잔 이하, 여성은 하루 1잔 이하’다. 이번 개정된 지침에는 이런 구체적 수치를 삭제하고 ‘술을 줄여 마시라’는 권고를 남겼다.음주가 암에 직접적 영향을 미친다는 기존 문구도 삭제됐다. 과거 ‘음주는 유방암을 비롯한 여러 암 위험을 높인다’, ‘적당한 음주도 사망에 이르게 할 수 있다’ 등의 경고가 있었다.이에 의학 및 건강 전문가들은 반발하고 있다. 술을 줄이라는 말에 대한 기준이 애매하다는 비판이다. 또 미성년자 음주 경고나 남녀 알코올 대사 차이를 언급해야 된다는 주장이다. 알코올 대사는 알코올을 분해 및 흡수하는 능력이다.개정된 식생활 지침이 세계보건기구(WHO) 권고와 멀어졌다는 우려도 따른다. WHO는 최근 음주가 7종의 암과 과학적으로 관련이 있다고 경고했다. 일각에선 이번 식생활 지침이 미국 주류업계 로비와 관련이 있을 수 있다며 의혹을 제기하고 있다.미국 주류 소비는 실제로 감소하고 있다. 미국 내 음주를 하는 성인 비율은 2023년 62%였다. 지난해 말 이 수치는 54%로 급감했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com