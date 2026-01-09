브래드 피트가 만든 패션 브랜드, 한국서 팝업 연다

신세계인터내셔날,

‘갓스 트루 캐시미어’ 국내 첫 팝업스토어 오픈



1월 16일부터 3월 15일까지

두 달간 신세계 강남에서 팝업 운영

신세계인터내셔날이 오는 16일 신세계백화점 강남점 2층에 초고가 럭셔리 캐시미어 브랜드 ‘갓스 트루 캐시미어(God’s True Cashmere)’ 팝업스토어를 오픈한다. 국내에서 처음으로 선보이는 공식 팝업 매장으로 3월 15일까지 약 두 달간 운영된다.갓스 트루 캐시미어는 유명 할리우드 배우 브래드 피트(Brad Pitt)와 보석 디자이너이자 영적 치유사인 삿 하리(Sat Hari)가 2019년 미국 로스앤젤레스에서 공동으로 설립한 브랜드다.삿 하리는 당시 꿈에 브래드 피트가 나와 “내 인생에는 더 많은 부드러움이 필요해”라면서 녹색 캐시미어 셔츠를 갖고 싶어 했던 것에서 영감을 얻었다. 그녀는 브래드 피트에게 선물할 부드러운 녹색 캐시미어 셔츠를 찾다 만족하지 못해 직접 만들기로 결심했고, 전 세계 뛰어난 장인들을 찾아다니며 셔츠를 제작하던 것을 계기로 브랜드를 론칭하게 됐다.갓스 트루 캐시미어의 제품은 100% 최고급 이탈리아산 캐시미어만을 선별해 이탈리아에서 한 올 한 올 장인들이 완성한다. 모든 셔츠에는 차크라(영적 에너지)를 상징하는 7개 단추를 포함해 총 11개의 보석이 장식되어 있으며, 인도 장인들이 손수 다듬은 자수정, 로즈 쿼츠, 에메랄드, 다이아몬드 등 셔츠별로 각기 다른 원석을 사용한다. 각각의 보석은 서로 다른 의미와 상징성을 내포하고 있는데, 에메랄드는 치유와 풍요, 자수정은 직관과 영적인 조화 등을 상징한다.신세계백화점 강남점 2층에 자리잡은 이번 팝업스토어는 따뜻한 느낌의 월넛 색상과 브랜드 시초인 ‘녹색 캐시미어 셔츠’를 연상시키는 그린톤의 인테리어가 적용돼 몰입감 있는 브랜드 경험을 제공한다.매장 내에는 셔츠를 구성하는 젬스톤 원석 디스플레이존을 마련했으며, 브랜드의 숨겨진 본질과 철학을 느낄 수 있는 포토월도 만나볼 수 있다. 매장 전반에 갓스 트루 캐시미어가 추구하는 조용한 럭셔리를 반영해 차분하고 프라이빗한 쇼핑이 가능한 것이 특징이다.매장에서는 브랜드의 주력 제품인 캐시미어 셔츠를 비롯해 엄선된 25FW 시즌 컬렉션과 홀리데이 컬렉션 제품들을 만나볼 수 있다. 300만원 대 캐시미어 셔츠는 매 시즌 한정으로 소량 제작되는 타탄 체크 패턴부터 솔리드 컬러까지 총 18가지 스타일로 선보이며, 캐시미어 소재 팬츠와 재킷 등도 함께 판매할 예정이다.갓스 트루 캐시미어 설립자 삿 하리는 “한국 시장으로의 확장은 브랜드에게 매우 뜻깊은 이정표이며, 이번 매장을 현실화할 수 있게 해준 신세계인터내셔날에 진심 어린 감사를 전한다”고 말했다.신세계인터내셔날 관계자는 “팝업 운영 기간 동안 고객과의 접점을 넓히며 조용한 럭셔리 브랜드의 정수를 선보일 것”이라면서 “앞으로도 잠재력과 성장 가능성 높은 브랜드를 발굴해 국내 시장에 선제적으로 도입할 계획”이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com