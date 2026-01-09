에이블씨엔씨 신유정 대표 “유례없는 성장 이루겠다”[신년사]

핵심 브랜드 경쟁력 강화,

실행력 극대화한 조직 운영 강조

글로벌 뷰티 기업 에이블씨엔씨 신유정 대표가 새해를 맞아 전 직원에게 보내는 신년사를 통해 “유례없는 폭발적 성장의 해로 만들겠다”고 밝혔다.신 대표는 신년사에서 지난해 단행한 브랜드 포트폴리오 재정비와 과감한 사업 구조 개편이 필연적인 선택이었음을 언급하며 변화의 과정에 함께해 온 임직원에게 감사의 뜻을 전했다.이어 그는 이러한 변화가 올해 실적 도약을 위한 기반이 될 것이라며 세 가지 전략으로 ▲핵심 브랜드 경쟁력 가속화 ▲글로벌 커머스 기반 성장 모델 확장 ▲실행력을 극대화한 조직 운영을 제시했다.에이블씨엔씨는 선택과 집중 전략을 바탕으로 핵심 브랜드 중심의 성장을 본격적으로 가속화한다. 미샤는 BB크림을 주력 카테고리로 스킨케어와 메이크업의 경계를 허무는 하이브리드 뷰티 브랜드로서의 정체성을 강화하고 고기능성 스킨케어와 메이크업 전반으로 포트폴리오를 확장해 글로벌 시장에서 차별화된 브랜드 포지션을 공고히 한다는 전략이다. 어퓨는 헤어식초를 중심으로 한 헤어케어 라인의 경쟁력을 고도화하며 K-헤어케어를 대표하는 브랜드로서의 입지를 강화한다. 동시에 ‘젠지(GenZ·Z세대)’를 겨냥한 제품 전략을 통해 주요 유통 채널에서의 접점을 확대하며 성장 동력을 다각화할 계획이다.글로벌 시장에서는 틱톡샵(TikTok Shop)과 아마존(Amazon)을 중심으로 검증된 성공 모델을 다른 국가와 브랜드로 확산시킨다. 데이터 기반 콘텐츠 기획과 퍼포먼스 중심의 실행을 통해 온라인에서 형성된 브랜드 대세감을 국내 및 글로벌 오프라인 유통으로 연결하고, 전 세계 주요 리테일 채널에서의 입지를 확대해 나간다는 방침이다.조직 운영 측면에서는 의사결정의 속도와 책임의 명확성을 높이고, 성과 중심의 실행 문화를 정착시켜 민첩하면서도 지속 가능한 조직으로의 전환을 추진한다. 특히 AI를 업무 전반에 적극 도입해 생산성을 극대화하고 전략 실행의 완성도를 높인다는 계획이다.에이블씨엔씨 신유정 대표는 “이제는 변화를 성과와 시장의 평가로 완성해야 할 때”라며 “임직원 모두가 한 단계 더 높은 기준을 적용해, 각자의 실행이 하나의 성과로 연결되는 조직을 함께 만들어가자”고 전했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com