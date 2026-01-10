[속보] 서산영덕고속도로 상주 구간서 다중 추돌…4명 사망

10일 오전 서산영덕고속도로 경북 상주 구간에서 다중 추돌 사고가 발생해 4명이 숨졌다.경북경찰청에 따르면 이날 남상주나들목 인근에서 다중 추돌 사고가 나면서 이 일대 통행이 제한되고 있다.경찰 관계자는 "현재까지 사고로 4명이 숨졌다"고 말했다.경찰은 사고 현장 주변 차량의 양방향 통행을 제한하고 사고를 처리하고 있다.기상청에 따르면 10일 새벽부터 경기북·동부와 강원내륙·산지, 경북북부에 내린 눈비는 오전 중 남부지방, 오후 들어서 제주까지 확대될 전망이다.이후 충남을 제외한 중부지방은 이날 밤, 충남·호남·경남서부내륙은 11일 오후, 제주는 12일 새벽까지 눈비가 이어지다가 그치겠다.정채희 기자 poof34@hankyung.com