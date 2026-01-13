[2026 한국소비자만족지수 1위] 건강기능식품 전문 브랜드, 뉴트리딥

뉴트리딥이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 건강기능식품(비오틴) 부문을 2년 연속 수상했다.뉴트리딥은 다년간의 연구를 바탕으로 복합 포뮬러 개발에 집중해왔다. 특히 각 건강기능식품마다 꼭 필요한 영양소를 필요한 만큼만 담는 것을 원칙으로 삼고 있다.현재 뉴트리딥은 단 두 개의 제품만을 선보이고 있다. 일반적으로 시장에서는 제품 라인업이 많을수록 유리하다는 인식이 있지만, 뉴트리딥은 오히려 제품 하나하나의 완성도에 집중하는 전략을 선택했다.뉴트리딥에서 선보이고 있는 프로판틴은 원료사 큐라바이오의 스칼믹스™ 원료를 기반으로 개발된 종합비타민 건강기능식품이다. 뉴트리딥은 큐라바이오와의 업무협약(MOU)을 통해 제품 개발을 진행했으며, 식품의약품안전처로부터 기능성을 인정받은 히알루론산을 비롯해 비오틴, 판토텐산, 비타민B군, 망간, 엽산, 비타민K1, 비타민D, 아연, 크롬, 셀렌 등 다양한 영양소를 균형 있게 배합했다.뉴트리딥 관계자는 “빠르게 다양한 제품을 선보이기보다, 소비자에게 진정으로 필요한 영양소를 과학적으로 설계된 비율로 담아내는 것이 우리의 철학”이라며 “2년 연속 수상은 이러한 접근 방식이 소비자 신뢰로 이어지고 있음을 보여주는 결과라고 생각한다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com