사진=뉴스1 제공

홍준표 전 대구시장은 이혜훈 후보자의 인사청문회를 보며 공직자 인사청문회 제도를 도입한 것은 참 잘한 일이라고 밝혔다.20일 홍 전 대구시장은 자신의 SNS를 통해 “인사청문회는 공직 후보자의 개인사를 낱낱이 검증하는 과정에서 때로는 잔인해 보이기도 한다”면서도 “단순한 이력 확인을 넘어 한 사람의 인성까지 들여다볼 수 있는 거의 유일한 제도이기도 하다”고 평가했다.그는 “여러 비판에도 불구하고 인사청문회는 반드시 필요한 제도”라며 “이번 청문회를 통해 드러난 이혜훈 후보자의 그간 행적과 태도를 보면 더 이상 공직을 맡겨서는 안 되겠다는 판단에 이르게 된다”고 지적했다.이어 “저런 인성으로 과연 장관직을 제대로 수행할 수 있을지 의문”이라며 “처음 비례대표로 정치권에 들어오겠다고 했을 때부터 더 면밀히 살폈어야 했다는 아쉬움도 남는다”고 밝혔다.홍 전 시장은 “국민 통합이 중요하다는 데에는 이견이 없다”면서도 “통합이라는 명분 아래 어떤 인사든 감싸 안아야 하는 것은 아니”라고 선을 그었다.이어 “지명 철회는 야당에 굴복하는 것이 아니라 민심에 순응하는 것”이라며 “지금 필요한 것은 정치적 고집이 아니라 국민의 눈높이에 맞는 판단”이라고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com