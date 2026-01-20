마포구 서울서부고용복지플러스센터(연합뉴스)
최근 청년들 가운데 '쉬었음' 상태의 비중이 늘어난 가운데, 아예 취업 자체를 원하지 않는 청년들도 늘어나고 있는 것으로 나타났다.

한국은행이 20일 공개한 '쉬었음 청년층의 특징과 평가' 보고서에 따르면 경제활동인구조사에서 청년층(20∼34세) 비경제활동인구 중 '쉬었음' 상태의 비중은 2019년 14.6%에서 2025년 22.3%로 뛰었다.

특히 '쉬었음' 청년층 가운데 아예 일자리를 원하지 않는 것으로 파악된 인원도 2019년 28만7천명에서 지난해 45만명으로 6년 새 16만3천명이나 늘었다.

한은은 "향후 노동시장에 재진입할 가능성이 적은 청년들이 갈수록 증가한다는 의미"라고 설명했다.

'쉬었음' 청년의 학력 구성을 보면, 초대졸 이하의 비중이 2019∼2025년 평균 59.3%에 이르렀다. 초대졸 이하 청년층 내 '쉬었음' 비중은 지난해 기준 8.6%로, 4년제 대학 이상 청년층 중 '쉬었음' 비중(4.9%)을 크게 웃돌았다.

젊은이들이 '쉬었음' 상태에 놓일 확률을 요인별로 한은이 분석한 결과에서도, 초대졸 이하는 4년제 대졸 이상보다 6.3%포인트(p)나 더 높았다. 아울러 미취업 기간이 1년 늘어날수록 '쉬었음' 상태에 있을 확률은 4.0%p씩 상승했다.

쉬고 있는 청년들의 일자리 눈높이가 지나치게 높다는 일반적 통념도 사실이 아니라는 게 한은의 분석이다.

한은은 "이번 분석 결과는 쉬었음 청년층 증가의 대책을 설계할 때 초대졸 이하 청년층에 중점을 두어야 한다는 점을 시사한다"며 "노동시장을 이탈한 초대졸 이하 청년층이 노동시장으로 다시 진입할 수 있도록 유인책을 마련하고, 취업 준비 장기화 방지를 위한 정책도 필요하다"고 밝혔다.

