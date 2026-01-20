마포구 서울서부고용복지플러스센터(연합뉴스)

최근 청년들 가운데 '쉬었음' 상태의 비중이 늘어난 가운데, 아예 취업 자체를 원하지 않는 청년들도 늘어나고 있는 것으로 나타났다.한국은행이 20일 공개한 '쉬었음 청년층의 특징과 평가' 보고서에 따르면 경제활동인구조사에서 청년층(20∼34세) 비경제활동인구 중 '쉬었음' 상태의 비중은 2019년 14.6%에서 2025년 22.3%로 뛰었다.특히 '쉬었음' 청년층 가운데 아예 일자리를 원하지 않는 것으로 파악된 인원도 2019년 28만7천명에서 지난해 45만명으로 6년 새 16만3천명이나 늘었다.한은은 "향후 노동시장에 재진입할 가능성이 적은 청년들이 갈수록 증가한다는 의미"라고 설명했다.'쉬었음' 청년의 학력 구성을 보면, 초대졸 이하의 비중이 2019∼2025년 평균 59.3%에 이르렀다. 초대졸 이하 청년층 내 '쉬었음' 비중은 지난해 기준 8.6%로, 4년제 대학 이상 청년층 중 '쉬었음' 비중(4.9%)을 크게 웃돌았다.젊은이들이 '쉬었음' 상태에 놓일 확률을 요인별로 한은이 분석한 결과에서도, 초대졸 이하는 4년제 대졸 이상보다 6.3%포인트(p)나 더 높았다. 아울러 미취업 기간이 1년 늘어날수록 '쉬었음' 상태에 있을 확률은 4.0%p씩 상승했다.쉬고 있는 청년들의 일자리 눈높이가 지나치게 높다는 일반적 통념도 사실이 아니라는 게 한은의 분석이다.한은은 "이번 분석 결과는 쉬었음 청년층 증가의 대책을 설계할 때 초대졸 이하 청년층에 중점을 두어야 한다는 점을 시사한다"며 "노동시장을 이탈한 초대졸 이하 청년층이 노동시장으로 다시 진입할 수 있도록 유인책을 마련하고, 취업 준비 장기화 방지를 위한 정책도 필요하다"고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com