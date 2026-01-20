LIG넥스원이 처음으로 카타르 방산전시회 'DIMDEX 2026'에 참가했다. 전시장에 마련된 부스의 모습. 사진=LIG넥스원

LIG넥스원이 카타르에서 열리는 방산전시회 ‘DIMDEX 2026’에 참가해 중동 시장 확대에 나선다.‘DIMDEX 2026’은 1월 19일(현지 시간)부터 22일까지 카타르 수도 도하에서 개최되는 중동 지역 최대의 해양 방산 전시회로, 2년마다 개최하며 이번이 10회째다.카타르는 물론 각국 정부와 국방부, 방산기업 등 200개 이상의 기관과 기업들이 참가할 예정이다.이번 전시에서 LIG넥스원은 △중거리·중고도 요격체계 ‘천궁-II’와 △장거리·고고도 요격 능력을 갖춘 장거리지대공유도무기 ‘L-SAM’, △휴대용 대공방어무기 ‘신궁’ 등 저고도에서 고고도를 아우르는 다층방어 통합 솔루션 ‘K-대공망’을 선보인다.현지 군의 방공역량 강화에 기여할 수 있는 협력방안도 적극 모색할 예정이다.아울러 △대전차 유도무기 ‘현궁’과 △미국 FCT를 통과한 2.75인치 유도로켓 ‘비궁’ △대화력전의 핵심장비인 ‘대포병탐지레이더-II’ 등을 선보이며 현지 군의 국방역량 강화에 기여할 종합 솔루션을 제안할 계획이다.LIG넥스원의 DIMDEX 참가는 이번이 처음이다. LIG넥스원은 지난해 8월 중동 지역을 중심으로 수출 경쟁력과 글로벌 사업역량 강화를 위해 현지 거점을 확장한 이래 현지 맞춤형 수주마케팅에 집중하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com