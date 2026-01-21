한경DB

SK텔레콤이 고객 신뢰 회복을 위한 ‘원팀’을 구성하며 지난해 발생한 유심 해킹 사태에 대한 후속 조치에 속도를 내고 있다.고객과의 직접적이 소통을 강화하고 신뢰 회복 노력을 체감 가능한 변화로 이어가겠다는 구상이다.21일 SK텔레콤은 서울 을지로 T타워에서 고객신뢰위원회와 2026년 첫 정기 간담회를 개최했다.이날 간담회에는 정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)를 비롯해 한명진 MNO CIC장, 이혜연 고객가치혁신실장 등 주요 임원진과 안완기 고객신뢰위원회 위원장 및 위원 등 12명이 참석했다.고객신뢰위원회는 고객과 SK텔레콤의 소통을 강화하고 신뢰 회복 노력을 고객에게 알리는 ‘앰배서더’ 역할을 맡는다.이를 위해 위원회 내에 전문 분야별 4개 분과가 신설한다. 소비자 보호, 고객 커뮤니케이션, 사회적 책임 강화, 소비자·인사이트 분과 등이 새로 구성된다.신종원 위원(전 소비자분쟁조정위원장), 김채연 위원(고려대 심리학과 교수), 손정혜 위원(법무법인 혜명 변호사), 김난도 위원(서울대 명예교수)이 분과를 이끈다.SK텔레콤은 고객가치혁신실과 위원회를 연계해 ‘원팀’ 체제로 운영하며 고객과 직접 소통할 수 있는 기회를 마련하는 등 구체적인 세부 과제를 논의할 계획이다.아울러 위원회와 함께 운영했던 100명 규모의 고객자문단 역할도 확대, 강화할 계획이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com