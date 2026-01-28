도기탁 HDC 대표이사. 사진=HDC

HDC그룹은 지주회사인 HDC의 신임 대표이사로 도기탁 HDC현대산업개발 재경부문장을 선임한다고 28일 밝혔다.도 대표이사는 1996년 현대산업개발에 입사해 HDC그룹 내에서 경영기획, 영업, 지주사와 계열사를 두루 거쳤다. 그는 HDC그룹이 지주회사 체제로 출범한 직후인 2019년부터 HDC에서 투자 및 사업기획을 담당한 뒤, 2024년부터는 HDC현대산업개발 재경부문장으로 재직했다. HDC 대표이사 임기는 2월 2일 공식 시작된다.HDC그룹은 창립 50주년을 맞아 라이프, 인공지능(AI), 인프라·에너지 등으로 포트폴리오를 재편하고 건설, 정보기술(IT), 유통, 호텔·리조트 등 기존 사업 역량과 기술력을 연결해 새로운 사업 기회를 창출하는 전략을 마련한 바 있다.도 대표이사는 다년간 기획 업무를 수행해 그룹 내 다양한 사업 부문에 대한 깊은 이해를 갖췄고, 재무 부문에서도 전문성을 겸비하고 있어 향후 그룹의 미래 포트폴리오 재구성에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다.HDC그룹은 “다년간 기획 업무 수행을 통해 그룹의 다양한 사업 부문에 대한 깊은 이해를 갖추는 한편, 재무 부문 전문성을 겸비해 향후 그룹의 미래 포트폴리오 재구성에 실질적 기여를 할 수 있는 리더”라고 설명했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com