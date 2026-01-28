도 대표이사는 1996년 현대산업개발에 입사해 HDC그룹 내에서 경영기획, 영업, 지주사와 계열사를 두루 거쳤다. 그는 HDC그룹이 지주회사 체제로 출범한 직후인 2019년부터 HDC에서 투자 및 사업기획을 담당한 뒤, 2024년부터는 HDC현대산업개발 재경부문장으로 재직했다. HDC 대표이사 임기는 2월 2일 공식 시작된다.
HDC그룹은 창립 50주년을 맞아 라이프, 인공지능(AI), 인프라·에너지 등으로 포트폴리오를 재편하고 건설, 정보기술(IT), 유통, 호텔·리조트 등 기존 사업 역량과 기술력을 연결해 새로운 사업 기회를 창출하는 전략을 마련한 바 있다.
도 대표이사는 다년간 기획 업무를 수행해 그룹 내 다양한 사업 부문에 대한 깊은 이해를 갖췄고, 재무 부문에서도 전문성을 겸비하고 있어 향후 그룹의 미래 포트폴리오 재구성에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다.
