기아 ‘더 뉴 EV6’ /사진=기아 제공

지난해 미국 전기동력차 시장이 전년 대비 역성장한 것으로 나타났다. 보조금 조기 종료와 연비규제 완화 등 정책 변화가 영향을 미쳤다는 분석이다.29일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 ‘2025년 미국 전기동력차 시장분석’을 발표했다. 보고서에 따르면, 순수전기차(BEV)의 판매는 대체로 줄었지만, 하이브리드(HEV) 판매는 급증했다. 전기동력차에는 순수전기차(BEV), 플러그인하이브리드차(PHEV), 수소전기차(FCEV)가 포함된다.보고서를 보면 작년 미국 전기동력차 시장은 전년보다 2.6% 감소해 전기동력차 152만 2042대를 판매했다.순수전기차는 125만 7792대가 팔려 1.2% 성장했다. 지난해 1~9월에는 선수요 효과로 누적 14%의 성장세였다. 인플레이션 감축법(IRA)으로 전기차 세액공제 혜택이 조기 종료되면서 수요가 급격히 줄었다. IRA 인센티브는 미국이 2032년까지 전기차에 대해 최대 7500달러까지 세액 공제를 해주는 방식이었으나 2025년 9월 30일에 조기 종료했다.플러그인하이브리드차(PHEV)는 17.2% 감소한 26만 3876대가 팔렸다. 현지 PHEV 1~3위는 스텔란티스, 도요타, 볼보다. 세 브랜드의 판매 둔화가 영향을 줬다는 분석이다.수소전기차(FCEV)는 374대만 판매됐다. 전년 대비 42.5% 줄어든 수치다. 충전 인프라가 부족하고 충전기가 자주 고장 난다. 수소 가격도 올랐다. 전반적으로 수소전기차 시장이 위축됐다.현대차와 기아는 미국에서 전기동력차 12만 9809대를 팔았다. 전년보다 12.9% 감소했다. 현대차는 전년 대비 0.8% 감소한 7만 4000대를 팔았다. 기아는 25.1% 감소한 5만 5000대를 팔았다. 지난해 미국 전기동력차 시장 점유율은 8.5%다. 미국 시장에서 3위를 기록했다.현대차그룹은 보조금 조기 종료, 관세정책 강화로 전기동력차 판매가 감소했지만, 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 등 현지 생산 거점 가동을 본격화하고 적극적인 프로모션 전략을 펼쳐 전체 감소 폭을 완화했다.전기차 판매는 줄어들고 하이브리드차 판매는 늘었다. 전기차 보조금이 폐지되면서 신차 수요가 하이브리드차로 옮겨간 것이다. 전기차에 비해 하이브리드차는 수익성이 좋다. 생산 측면에서도 하이브리드 모델을 강화하는 방향으로 생산이 조정됐다. 하이브리드차는 전년 대비 27.6% 증가해 205만 3882대가 팔렸다.KAMA는 미국 전기차 시장은 아직 정부 정책 지원에 대한 의존도가 높다고 분석했다. 미국의 환경규제가 강화되었을 때 막대한 전환 비용 발생을 막기 위해 기술적 정합성 유지가 중요하다고 말했다. 전기차 시장의 충전 인프라 확충과 배터리 혁신을 통한 원가 절감도 필요하다고 분석했다.이를 위해 “정부는 전동화 속도는 유연하게 조절하되, ‘탄소중립’과 ‘미래 모빌리티 선점’이라는 큰 방향성을 유지하여 업계가 일관된 기술 투자를 할 수 있도록 신뢰성 있는 가이드라인을 제시해야 한다”며 “국내 자동차산업의 생산역량 강화를 위해 생산촉진세제와 같은 실효성 있는 지원 정책이 병행되어야 한다”고 언급했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com