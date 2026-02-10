[2026 한국소비자만족지수 1위] 온라인 종합교육 전문 기업, 에듀피디

에듀피디가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 교육(공무원자격증교육) 부문을 12년 연속 수상했다.올해로 창립 30주년을 맞이한 에듀피디는 긴 역사와 전통을 자랑하는 온라인 종합교육 전문 기업이다. 7·9급 공무원을 비롯해 군무원, 공무직, 청원경찰 등의 합격 강좌를 운영하고 있으며, 나무의사, 손해평가사 등 국가자격증부터 건설, 산업안전, 소방, 환경, 산림 분야의 산업기사 과정까지 아우르는 방대한 교육 콘텐츠를 제공하고 있다.또한 온라인 교육 운영의 우수성을 인정받아 공무원 노조 및 특성화고·마이스터고, 일반 기업 등을 대상으로 맞춤형 위탁 교육을 실시하며 공교육과 산업 교육 현장에서도 활약하고 있다.특히 기업부설연구소를 통해 자체 발간한 공무원·자격증 수험서와 주요 공기업 NCS, 간호사 국가고시 대비 교재는 온·오프라인 서점에서 베스트셀러에 오르며 수험생들 사이에서 높은 인지도와 신뢰를 얻고 있다.에듀피디 관계자는 “12년 연속 공무원·자격증 교육 분야 수상은 수강생들의 꾸준한 신뢰가 있었기에 가능했던 영광스러운 결과”라며 “창립 30주년을 맞이한 만큼 더욱 무거운 책임감을 느끼며, 앞으로도 수험생들의 합격 비전을 실현하고 교육 산업을 선도할 수 있는 고품질 스마트러닝 콘텐츠 개발에 매진하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com