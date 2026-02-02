서울의 한 휴대폰 매장 앞으로 시민이 지나가고 있다. 사진=뉴스1

올해 들어 이동전화 번호이동 건수가 100만건에 육박하며 12년 만에 최대치를 기록했다.2일 한국통신사업자연합회(KTOA)에 따르면 1월 이동전화 번호이동자수는 99만9344명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간보다 두 배 이상 늘어난 수치로 전월 대비로도 68.3%늘었다.월간 번호이동 건수로는 단말기유통구조개선법(이하 단통법) 시행을 앞두고 불법 보조금 경쟁이 벌어졌던 2014년 2월 이후 가장 많다.당시에는 불법 보조금이 번호이동 급증의 원인이었지만 이번에는 침해사고 이후 KT가 시행한 위약금 면제라는 이례적인 조치가 직접적인 계기가 됐다.KT는 지난해 12월 말 부터 지난달 13일까지 약 보름간 위약금 면제를 적용했다.통신사별로는 희비가 극명하게 엇갈렸다. KT는 1월 한달 동안 23만 4620명이 순감하며 사상 최대 규모 가입자 이탈을 겪었다.반면 SK텔레콤은 같은 기간 KT에서 SK텔레콤으로 번호이동한 가입자는 22만 1179명으로 지난해 같은 달보다 6배 이상 늘었다. 이에 따라 지난달 SK텔레콤의 1월 가입자 순증은 15만8358명에 달했다.LG유플러스가 5만674명, 알뜰폰(MVNO)은 2만5588명 순증한 것과 비교하면 SK텔레콤으로의 쏠림 현상이 두드러졌다.업계는 지난해 위약금 면제로 대규모 가입자 이탈을 겪었던 SK텔레콤이 공격적 마케팅에 나선 결과로 분석하고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com