카타르 조선소(QSTS) 전경. 사진=삼성중공업

삼성중공업이 카타르 수도 도하에서 열린 세계 3대 액화천연가스(LNG) 콘퍼런스·전시회 'LNG 2026'에서 카타르 국영 조선소 QSTS(Qatar Shipyard Technology Solutions)와 사업 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.카타르 동부에 위치한 QSTS는 세계 최대 LNG 선사인 카타르 국영 선사 나킬라트의 자회사로, 그간 LNG 운반선 등 2천여척의 수리 실적을 보유한 조선소다.삼성중공업은 이번 MOU를 통해 QSTS와 선박 개조 및 애프터마켓(AM) 분야 협력을 우선 추진하기로 했다.양사는 탈탄소, 에너지 저감, 선상탄소포집장비 등 친환경 설비를 비롯해 디지털 솔루션 분야의 개조 사업에 협력하고, 소형 해양 프로젝트 및 특수 목적선 신조 협력도 검토할 계획이다.삼성중공업은 카타르를 비롯한 중동 지역에서 친환경 선박 전환 수요와 해양 개발 프로젝트가 확대되는 추세에 맞춰 QSTS의 설비·네트워크를 활용해 중동 사업에 적극 대응할 수 있을 것으로 기대했다. 향후 구체적인 사업 아이템도 확정할 계획이다.이번 LNG 2026에는 최성안 삼성중공업 대표이사(부회장) 등 경영진이 참석해 카타르 LNG와 엑슨모빌 등 글로벌 에너지 기업들과 사업 협력을 논의했다.남궁금성 삼성중공업 조선소장(부사장)은 "QSTS와의 사업 협력은 앞으로 삼성중공업의 글로벌 사업 확대에 중요한 이정표가 될 것" 이라며 "적극적인 글로벌 사업을 통해 사업 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com