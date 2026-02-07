조 대표는 7일 자신의 페이스북을 통해 "정청래 민주당 대표의 합당 제안 이후, 정치 유튜버를 포함한 민주당 안팎의 일부 극렬 합당반대론자들의 행태가 우려스럽다"며 이같이 밝혔다.
그는 "합당을 반대할 수 있다. 혁신당 안에도 합당반대 의견이 분명히 있다. 문제는 찬반이 아니다"라며 "극렬 반대론자들은 합당찬성론자들을 '적'으로 규정하고 죽일 듯 달려든다. 이들은 정 대표는 물론, 합당 찬성을 밝힌 유시민과 김어준도 공격한다"고 말했다.
이어 "합당 제안을 받기 전 어떠한 밀약도 없었고, 어떠한 공식 협의도 진행되지 않고 있다. 그럼에도 이들은 혁신당과 날 조롱하고 비방하고 허위사실을 유포한다"며 "여러 번 허위임을 밝혔지만 아랑곳하지 않는다. 이들에겐 자신들만의 정치적·재정적 목적과 이익이 있다. 과거에도 유사한 행태를 보이다가 몰락한 집단이 있었다"고 전했다.
조 대표는 또 "많은 이들이 잊고 있는 사실이 있다. 내란 직후 치러진 대선에서 '이재명+권영국' 득표율과 '김문수+이준석'의 득표율 차이는 겨우 0.91%였다"며 "서울·대전·충남·충북의 경우, 이재명 득표율은 '김문수+이준석' 득표율 보다 낮았다. 이재명 대통령이 잘 하고 있음은 보수층도 인정한다. 현재 대통령과 민주당 지지율에 취해 향후 지선·총선·대선을 낙승할 것이라 생각하는 것은 큰 착각"이라고 밝혔다.
그러면서 "합당에 반대하거나 찬성할 순 있다. 그러나 현재 상황은 잘못됐다. 민주당 내부 의견이 다른 파를 쳐 내고, 혁신당을 짓밟으면 향후 선거에 도움이 되는지 생각해보라"며 "의견이 달라도, 소속 정당이 달라도 연대와 단결의 대의를 잊으면 안 된다"고 경고했다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지