아이폰17e, 가격은 599 달러부터
맥세이프 연결 기능도 가능성 있어
블룸버그 통신에 따르면 보급형 아이폰17e가 새로운 기능들을 갖추고 곧 출시된다.
아이폰17e에 A19 칩이 탑재된다. 이 칩은 지난해 아이폰17에 처음 적용됐다. 맥세이프 연결 기능이 추가될 가능성도 있다. 또 애플 최신 셀룰러 모뎀 C1X 칩과 N1 칩도 탑재될 것으로 보인다. N1칩은 블루투스와 와이파이를 비롯해 무선 연결을 위한 기술이다.
업계에서 ‘다이내믹 아일랜드’ 적용에 대한 전망은 엇갈리고 있다. 이 기능은 아이폰 화면 상단 센서 주변에 위치해 알림과 진행중인 작업 등을 알려준다. 화면 상단 중앙 이 작은 ‘캡슐 모양’ 영역이 상황에 따라 크기가 변하며 다양한 정보를 표시하고 제어한다.
가격은 전작인 16e와 동일하게 599 달러(약 88만원)부터 시작한다. 전작과 같은 가격에 더 많은 기능이 추가돼 소비자들은 이를 '가성비 폰'이라 부르며 출시를 기다리고 있다.
애플이 아이폰17e를 적극 마케팅 할 것으로 보인다. 주로 신흥 시장과 기업 고객이 마케팅 대상이다. 해당 가격대에서 구글, 삼성전자 등 주요 경쟁사들의 입지가 좁아지고 있다. 이런 상황속에서 애플이 상대적으로 유리한 상황에 놓일 수 있다는 분석이 따른다.
