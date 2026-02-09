아이폰17e, 가격은 599 달러부터

맥세이프 연결 기능도 가능성 있어

아이폰17e 예상 이미지 / 맥루머스

애플 보급폰 ‘아이폰17e’에 최소 네 가지 새로운 기능이 탑재될 전망이다. 기존 젊은 세대에서 아이폰 사용자가 삼성 갤럭시로 많이 빠져나갔다. 이에 가성비 아이폰에 기능을 추가해 경쟁력을 키우려는 시도로 풀이된다.블룸버그 통신에 따르면 보급형 아이폰17e가 새로운 기능들을 갖추고 곧 출시된다.아이폰17e에 A19 칩이 탑재된다. 이 칩은 지난해 아이폰17에 처음 적용됐다. 맥세이프 연결 기능이 추가될 가능성도 있다. 또 애플 최신 셀룰러 모뎀 C1X 칩과 N1 칩도 탑재될 것으로 보인다. N1칩은 블루투스와 와이파이를 비롯해 무선 연결을 위한 기술이다.업계에서 ‘다이내믹 아일랜드’ 적용에 대한 전망은 엇갈리고 있다. 이 기능은 아이폰 화면 상단 센서 주변에 위치해 알림과 진행중인 작업 등을 알려준다. 화면 상단 중앙 이 작은 ‘캡슐 모양’ 영역이 상황에 따라 크기가 변하며 다양한 정보를 표시하고 제어한다.가격은 전작인 16e와 동일하게 599 달러(약 88만원)부터 시작한다. 전작과 같은 가격에 더 많은 기능이 추가돼 소비자들은 이를 '가성비 폰'이라 부르며 출시를 기다리고 있다.애플이 아이폰17e를 적극 마케팅 할 것으로 보인다. 주로 신흥 시장과 기업 고객이 마케팅 대상이다. 해당 가격대에서 구글, 삼성전자 등 주요 경쟁사들의 입지가 좁아지고 있다. 이런 상황속에서 애플이 상대적으로 유리한 상황에 놓일 수 있다는 분석이 따른다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com