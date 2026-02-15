뷰티 신화를 넘어, 바이오 메디테크의 글로벌 표준 과제 남아

김병훈 에이피알 대표. 사진=에이피알

Appearance

냉철한 블랙과 열정적인 레드의 변주, 옷차림으로 전하는 경영 메시지

2024년 2월 27일 한국거래소에서 열린 (주)에이피알 유가증권시장 신규 상장기념식에서 김병훈 대표. 사진=한국거래소

Behavior

30년 대계를 설계하는 집요함, 멈추지 않는 도전과 과학적 태도

에이지알 뷰티 디바이스 모델 장원영과 김병훈 에이피알 대표. 사진=김병훈 대표 SNS

Communication

글로벌 감각으로 소통하는 디지털 네이티브의 리더십

김병훈 에이피알 대표. 사진=에이피알

글로벌 챔피언을 향한 마지막 퍼즐, 이미지의 깊이를 더하는 과제

박영실 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표·숙명여대 교육학부 겸임교수·명지대 교육대학원 이미지코칭 전공 겸임교수·<성공하는 사람들의 옷차림> 저자. 사진=퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 제공

글로벌 뷰티 기업 에이피알의 성장세가 거침없다. 2025년 매출액 1조5273억원, 영업이익 3654억원이라는 사상 최대 실적을 기록하며 11년 연속 성장의 대기록을 세웠다. 특히 해외 매출 비중이 80%에 육박하며 한국을 넘어 글로벌 시장의 지배자로 거듭나고 있다.이러한 경이로운 성과의 중심에는 1988년생 젊은 리더 김병훈 대표가 있다. 그는 단순한 화장품 판매자를 넘어 인류의 노화 극복이라는 거대한 비전을 제시하며 자신만의 독보적인 이미지를 구축해왔다.최근 블룸버그 ‘한국의 새로운 억만장자’에 이름을 올린 그의 행보는 단순한 성공 신화를 넘어선다. 이는 그가 지향하는 본질적 가치와 전략적 정체성을 일관되게 형상화해온 필연적 결과로 평가받는다.김 대표의 외적인 이미지는 일관적이고 선명하다. 그가 평소 즐겨 입는 검은색 정장과 셔츠의 조합은 현대적인 전문성과 절제된 세련미를 동시에 보여준다.그는 주로 블랙 슈트에 블랙 셔츠를 매치하고 행커치프로 포인트를 준 미니멀한 올 블랙 룩을 선보인다. 이는 복잡한 기교보다는 핵심에 집중하는 그의 경영 철학과 닮아 있다.블랙은 신뢰감을 주는 동시에 상대방에게 빈틈없는 인상을 심어주며, 뷰티 산업의 화려함 속에서도 본질적인 기술력과 데이터에 집중하는 ‘테크 기반 뷰티 리더’로서의 정체성을 강화한다.반면 2024년 2월 코스피 상장 기념식에서 선보인 붉은 재킷은 그가 지향하는 혁신적 가치와 과감한 도전 정신을 시각적으로 구현한 결정적 장면이었다. 보수적인 여의도 증권가에서 좀처럼 보기 힘든 강렬한 레드 재킷을 입고 등장한 그는 에이피알이 기존의 틀을 깨는 혁신적인 기업임을 몸소 증명했다.이 붉은 재킷은 승리에 대한 열망과 시장을 압도하는 자신감을 상징하며 최단기간 코스피 입성이라는 역사적 순간을 시각적으로 각인시키는 역할을 했다.또한 메디큐브 앰배서더인 장원영과 함께한 사진에서는 편안한 블랙 폴로 셔츠를 착용해 젊은 감각의 유연한 리더십을 보여준다.격식에 얽매이지 않으면서도 세련미를 잃지 않는 그의 스타일은 글로벌 MZ세대를 공략하는 브랜드의 정체성과 일치한다. 블룸버그 기사 사진에서도 그는 군더더기 없는 미니멀한 블랙 룩을 통해 ‘30대 억만장자’라는 수식어에 걸맞은 여유와 세련된 카리스마를 발산한다.그의 옷차림은 단순한 패션이 아니라 때로는 냉철한 전략가로, 때로는 뜨거운 혁신가로 변신하며 대중과 투자자에게 보내는 강력한 비언어적 메시지다.김 대표의 행동적 특징은 ‘집요함’과 ‘장기적 관점’으로 요약된다. 그는 단순히 유행하는 화장품을 파는 것에 안주하지 않고, 뷰티 디바이스와 의료기기 영역으로 사업을 확장하며 ‘안티에이징 1위’라는 30년 대계를 세웠다.2026년 병역지정업체로 선정될 만큼 R&D 역량 강화에 힘쓰는 모습은 그가 추구하는 성장이 단순한 마케팅의 결과가 아닌 과학적 근거에 기반하고 있음을 보여준다.그는 직접 콘퍼런스콜에 참여해 미래 비전을 구체적으로 설명하고, 전 세계 노화 극복을 위해 의료공학과 향장학을 결합하는 등 실무적인 행보에서도 남다른 깊이를 보여준다.2014년 창업 이후 11년 동안 한 번도 멈추지 않고 성장을 이끌어온 그의 실행력은 젊은 임원진들과 끈끈한 결속력을 바탕으로 더욱 견고해졌다.1980년대생 중심의 젊은 리더십을 이끄는 그의 태도는 권위주의를 탈피하고 오직 성과와 혁신에 몰입하는 실용주의적 면모를 잘 보여준다. 자본 잠식의 위기를 극복하며 시장의 본질을 꿰뚫어 본 그의 맷집은 11년간의 지속 성장을 이끈 핵심 동력이 됐다.그의 소통 스타일은 매우 현대적이며 글로벌 지향적이다. 인스타그램 등 SNS를 적극적으로 활용해 회사의 성과를 공유하고, 영문 캡션을 병행하며 글로벌 팬덤 및 투자자들과 직접 소통한다.그는 자신의 성공을 개인의 영광에 가두지 않고, 에이피알과 메디큐브라는 브랜드의 확장성과 연결하며 소통한다. “결과로 증명하겠다”는 그의 단호한 메시지는 투자자들에게 강력한 확신을 주며 주가를 52주 신고가로 이끄는 원동력이 된다.군더더기 없는 명확한 화법과 디지털 매체를 자유자재로 다루는 능력은 그를 전형적인 CEO가 아닌, 시대를 앞서가는 시대의 아이콘으로 자리매김하게 했다.김 대표가 글로벌 안티에이징 시장의 1위 기업으로 도약하기 위해 극복해야 할 과제는 명확하다.첫째는 ‘스타트업 영웅’의 서사를 넘어 ‘글로벌 산업의 표준’으로 거듭나는 것이다. 창업자의 카리스마와 감각에 의존했던 폭발적 성장의 단계를 지나 이제는 전 세계 시장을 아우르는 안정적인 시스템 경영의 이미지를 구축해야 한다.의사결정의 투명성과 글로벌 컴플라이언스를 강화 개인의 역량을 넘어선 ‘시스템으로서의 리더십’을 보여주는 것이 향후 지속 가능성을 가르는 핵심이다.둘째는 기존의 ‘트렌디한 뷰티 브랜드’ 이미지를 ‘고도화된 바이오 및 의료기기 전문 기업’으로 진화시키는 것이다.홈 뷰티 디바이스의 성공을 발판 삼아 병원용 의료기기(EBD)와 PDRN 등 바이오 신소재 영역으로 진출한 만큼 소비자에게 소구하는 패셔너블한 감각 못지않게 학술적 깊이와 기술적 신뢰도를 증명하는 진중한 브랜딩이 병행돼야 한다.이를 위해 전문 의료진 및 연구기관과의 파트너십을 강화하고, 과학적 데이터를 기반으로 한 진정성 있는 소통이 필수적이다.마지막으로 급격한 성장에 따른 시장의 견제와 시선을 겸손과 사회적 책임으로 승화시키는 태도가 요구된다. 30대의 나이에 자수성가한 억만장자라는 타이틀은 매력적이지만 동시에 대중의 엄격한 도덕적 잣대를 불러온다.그가 보여주는 사회적 기여나 경영 철학의 깊이가 세련된 외적 스타일과 조화를 이룰 때 에이피알은 비로소 시대를 대표하는 ‘백년 기업’으로 도약할 수 있을 것이다. 붉은 재킷의 열정을 검은 슈트의 냉철한 이성으로 다스리며 인류의 노화를 극복하겠다는 그의 30년 대계가 어떻게 완성될지 전 세계가 주목하고 있다.