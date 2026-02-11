서울 서초구 aT센터에서 열린 '2026 공공기관 채용정보 박람회'를 찾은 방문객들이 채용정보 게시판을 보고 있다./2026.1.27 문경덕 기자

스위스의 한 돌봄서비스 업체가 ‘Z세대 사절’ 이라는 문구를 내건 채용 공고를 올려 세대 갈등 논란이 일고 있다.9일(현지시간) 스위스 공영방송 SRF에 따르면 취리히 인근 륌랑의 한 업체는 팀장급 직원을 모집하며 제목에 ‘Z세대 사절’이라고 명시했다.공고 본문에는 ‘월요일, 금요일 병가 마인드 사절’이라는 표현도 포함됐다. 스위스 언론은 이 문구가 1995∼2010년생 지원자를 배제한 것으로 해석했다.해당 문구는 논란이 확산 되자 삭제됐다. 비판은 거셌다. 청년층을 게으르다고 일반화한 노골적인 차별이라는 지적이다.컨설팅업체 체암의 야엘 마이어는 “Z세대를 싸잡아 배제하고 노동시장에 대한 그들의 기대를 외면하는 건 근시안적이고 무책임한 일”이라고 말했다.세대연구자 프랑수아 회플링거는 “현실과 상관없는 고정관념이자 오랜 전통”이라며 과장된 논쟁이라고 평가했다.실제 통계는 고정관념과 다소 거리가 있다. 스위스 연방통계청에 따르면 2024년 연령별 병가 일수는 55∼64세가 평균 10.6일로 가장 많았고 Z세대로 지목되는 15∼24세가 9.5일, 25∼34세가 8.2일이었다.독일에서도 유사한 논쟁이 이어지고 있다. 프리드리히 메르츠 총리는 지난달 “우리 부모들도 2차 세계대전 이후 독일을 재건할 때 불평하지 않았다. 그들이 워라밸(일과 삶의 균형), 주 4일 근무를 얘기했느냐”며 세대 논쟁에 불을 지폈다.독일 노동청 산하 고용시장·직업연구소(IAB)에 따르면 20∼24세 노동 참여율은 2015년 69.7％에서 2023년 75.9％로 상승했다며 “청년들은 어느 때보다 부지런하다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com