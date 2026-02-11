9일(현지시간) 스위스 공영방송 SRF에 따르면 취리히 인근 륌랑의 한 업체는 팀장급 직원을 모집하며 제목에 ‘Z세대 사절’이라고 명시했다.
공고 본문에는 ‘월요일, 금요일 병가 마인드 사절’이라는 표현도 포함됐다. 스위스 언론은 이 문구가 1995∼2010년생 지원자를 배제한 것으로 해석했다.
해당 문구는 논란이 확산 되자 삭제됐다. 비판은 거셌다. 청년층을 게으르다고 일반화한 노골적인 차별이라는 지적이다.
컨설팅업체 체암의 야엘 마이어는 “Z세대를 싸잡아 배제하고 노동시장에 대한 그들의 기대를 외면하는 건 근시안적이고 무책임한 일”이라고 말했다.
세대연구자 프랑수아 회플링거는 “현실과 상관없는 고정관념이자 오랜 전통”이라며 과장된 논쟁이라고 평가했다.
실제 통계는 고정관념과 다소 거리가 있다. 스위스 연방통계청에 따르면 2024년 연령별 병가 일수는 55∼64세가 평균 10.6일로 가장 많았고 Z세대로 지목되는 15∼24세가 9.5일, 25∼34세가 8.2일이었다.
독일에서도 유사한 논쟁이 이어지고 있다. 프리드리히 메르츠 총리는 지난달 “우리 부모들도 2차 세계대전 이후 독일을 재건할 때 불평하지 않았다. 그들이 워라밸(일과 삶의 균형), 주 4일 근무를 얘기했느냐”며 세대 논쟁에 불을 지폈다.
독일 노동청 산하 고용시장·직업연구소(IAB)에 따르면 20∼24세 노동 참여율은 2015년 69.7％에서 2023년 75.9％로 상승했다며 “청년들은 어느 때보다 부지런하다”고 밝혔다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
