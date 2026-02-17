GDP 성장률이 세계 주요국 중 최하위권 기록

6일 부산항 신선대부두와 감만부두 야적장에 컨테이너가 가득 쌓여 있다. 사진=뉴스1

한국의 지난해 4분기의 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 세계 주요국 중 최하위권을 기록했다.17일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 한국의 지난해 4분기 GDP 성장률은 -0.276%로 나타났다. 전날까지 속보치를 발표한 24개국 중 22위에 그쳤다.아일랜드가 -0.571%로 가장 낮았고, 노르웨이가 -0.333%로 그다음이었다.4분기에 경제가 뒷걸음질 친 나라는 캐나다(-0.1%)와 에스토니아(-0.012%)를 포함한 5개국뿐이었다.리투아니아는 1.709%로 4분기 성장률이 가장 높았고, 인도네시아(1.338%), 중국(1.2%), 폴란드(1.042%), 포르투갈(0.8%), 멕시코(0.8%) 등이 순으로 나타났다.지난해 우리나라 분기 성장률은 등락폭이 컸다.비상계엄 사태 여파로 인한 소비심리 위축 등으로 1분기 성장률은 -0.219%까지 하락했다. 2분기에는 수출 호조 덕에 미국 관세 인상 충격에도 0.675%로 선방했다. 3분기에도 1.334%로 예상보다 좋은 성과를 거뒀다.4분기에는 3분기의 고성장 기저효과에 국내 건설 경기 부진이 더해져 1분기보다 낮은 -0.276%로 주저앉았다.연간 성장률은 1.0%로 집계됐다. 반올림하지 않으면 0.97%다.올해 한국 경제성장의 장애 요소로는 여럿이 꼽힌다.한은은 지난해 11월 경제전망 때 올해 성장률을 1.8%로 예상했다. 이후 반도체 사이클 장기화 등의 영향으로 상향 조정 가능성이 커졌다고 짚었다.그러나 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 합의에 따른 관세율 15%를 25%로 높이겠다고 경고해 불확실성이 확대됐다.한은은 오는 26일 수정 경제전망을 통해 '비관 시나리오'에 미국 관세 충격 리스크를 추가할 것으로 보인다.김정우 기자 enyou@hankyung.com