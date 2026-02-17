송언석 국민의힘 원내대표. 사진=연합뉴스

2.4%.최근 10년간 전체 퇴직연금의 연평균 수익률이 이같은 수치를 기록했다.국민의힘 송언석 원내대표는 17일 금융감독원으로부터 2015∼2024년 유형별 퇴직연금 운용 현황을 제출받아 분석한 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다.송 원내대표에 따르면 지난 10년간 확정급여형(DB)의 연평균 수익률이 2.2%로 가장 낮았으며 확정기여형(DC)은 3.0%, 개인형퇴직연금(IRP)은 3.4%를 기록했다.같은 기간 연평균 물가상승률이 대략 2%대임을 고려하면 물가상승률을 살짝 웃도는 수익률을 낸 것이다.국가통계포털에 따르면 2015년부터 2024년까지 10년간 평균 소비자물가 상승률은 2.05%로, 2019년이 0.4%로 가장 낮았고 2022년이 5.1%로 가장 높았다.송 원내대표는 "수익률보다 중요한 것은 근로자의 연금 가입·운용 선택권 보장과 퇴직연금 기금의 정부로부터의 독립성 보장, 제도 설계 전반에 대한 철저한 검증"이라며 "철저한 실태조사와 충분한 사회적 논의를 토대로 근로자 개인과 영세 사업장에 피해가 없는 현실성 있는 제도를 만들어야 한다"고 주문했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com