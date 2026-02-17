지난달 16일 서울역 대합실에서 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고 공판이 TV를 통해 생중계되고 있다.(연합뉴스)

윤석열 전 대통령의 내란 혐의 1심 선고를 앞둔 가운데, 10명 중 8명 가량은 사형·무기징역과 같은 중형이 예상된다고 답했다.MBC가 여론조사기관 코리아리서치인터내셔널에 의뢰해 지난 11~13일 사흘간 전국 거주하는 만 18세 이상 남녀를 대상으로 조사한 결과, 윤 전 대통령의 1심 선고에 대해 ‘내란 혐의가 일부 인정돼 무기징역형을 받을 것 같다’는 응답이 43%로 가장 높게 나타났다.이어 ‘내란 혐의가 대부분 인정되어 사형을 받을 것 같다’는 응답이 32%였다. 응답자의 75%가 중형 선고를 예상하는 것으로 집계됐다.반면 ‘내란 혐의가 인정되지 않아, 무죄를 받을 것 같다’는 응답은 18%에 그쳤다.무기징역을 예상한 연령은 18~29세(55%)에서 가장 높았다. 사형은 40대(44%)와 50~60대(각 39%), 광주/전라 지역(51%), 진보 성향층(52%), 더불어민주당 지지층(51%)에서 상대적으로 높게 나타났다.반면 무죄 예상은 70세 이상(28%)과 대구/경북 지역(29%), 국민의힘 지지층(53%)에서 다소 높았다.최근 통일교로부터 금품을 수수한 혐의가 인정돼 징역 1년 8개월을 선고받은 김건희 여사의 1심 판결에 대해서는 부정적인 평가가 컸다.조사 결과, 김 여사의 금품수수와 주가조작 및 무상 여론조사 관련 혐의에 대한 1심 선고가 ‘적절하지 않다’는 응답이 71%로 나타났다. ‘적절하다’는 의견은 23%에 불과했다.이번 조사는 국내 통신 3사 휴대전화 가상(안심)번호를 이용해 전화면접조사한 결과다. 응답률12%, 표본오차 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com