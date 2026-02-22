조국 "대통령 파는 자들 조심해야…주류 되려 핵심 지지층 배제"

조국혁신당 조국 대표는 "정치에서 순혈주의는 자해의 길임은 현명한 정치인들은 다 알고 있다"며 "유독 대통령을 파는 자들, 조심해야 한다"고 주장했다.조 대표는 22일 자신의 페이스북에 "유튜브에는 '뉴이재명'을 내세우며 '올드'로 분류한 민주진보진영 인사들을 공격하는 수많은 영상이 올라오고 있다. 작성자의 정체와 배후가 의심스럽다"면서 이같이 비판했다.그는 이처럼 '뉴이재명'을 표방한다는 이들에 대해 "'뉴'라는 이름을 내걸고, 진영을 지켜온 핵심 지지층을 '올드'로 규정해 배제하고, 자신들만으로 '주류'를 구성하기 위해 투쟁을 벌이는 사람들"이라고 규정했다.그러면서 "이들의 행위는 이재명 정부의 지지기반을 축소, 약화한다"며 "민주진보진영의 반대편에 있다가 근래 반성 없이 슬쩍 넘어온 정치인(지망생)들이 이런 행태를 보인다"고 지적했다.조 대표는 "'찐문'의 깃발을 들고 이재명을 악마화했던 사람들, '문재인 파문'을 선언하고 윤석열 편으로 넘어갔다"며 "'문을 여니 국이'라던 사람들, 내가 이낙연을 지지하지 않고 이재명을 비난하지 않자 내 책 화형식을 벌였다"고 회고했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com