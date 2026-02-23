가수 태진아(한경DB)

극우 유튜버 전한길 씨가 주최하는 콘서트에 출연한다고 알려진 인물들이 줄줄이 손절 의사를 밝혔다.가수 태진아 측은 전 씨의 콘서트 출연과 관련, 22일 공식 입장문을 통해 "유튜브 채널 '전한길뉴스' 측 주최로 열리는 음악회에 가수 태진아는 출연하지 않는다"며 "행사 관계자가 거짓말로 속여 일정만 문의한 후 일방적으로 행사 출연을 기정사실화해 버린 일에 대해 강력하게 법적 대응을 할 예정"이라고 강조했다.태진아 측은 정치적 성향을 띤 행사라는 점을 인지하지 못한 채 섭외 문의를 받은 것으로 알려졌다.소속사 관계자는 "며칠 전 한 연예계 관계자가 찾아와 출연 가능 여부를 물어 '스케줄은 가능하다'고 이야기한 바 있다"면서도 "지방선거를 앞두고 있어 정치 관련 행사가 아닌지 물었지만 '그냥 일반 행사다'라는 답변을 받았다"고 폭로했다.아나운서 출신 방송인 이재용 역시 해당 공연의 사회를 맡지 않겠다는 입장이다. 이 씨 역시 일반적인 3.1절 콘서트로 안내받았으나, 정치적 성격이 짙다는 점을 확인하고 주최 측에 사진 삭제를 요청하는 등 강력히 항의한 것으로 전해졌다.소프라노 정찬희도 이날 자신의 SNS를 통해 "이 공연에 출연을 안 하기로 해서 따로 아무 말씀 안 드리고 있었는데 연락 주시는 분들이 많아서 올려드린다"며 "저는 이 공연에 출연하지 않는다"고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com