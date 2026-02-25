담합의 핵심 ‘대기업군’으로 지목된 효성중공업은 첫 재판부터 혐의를 전면 부인하며 검찰과 날을 세웠다.
25일 서울중앙지법 형사합의32부(류경진 부장판사)는 공정거래법 위반 혐의로 기소된 효성중공업·현대일렉트릭·LS일렉트릭·일진전기 등 8개 법인과 소속 임직원 9명에 대한 첫 공판을 열었다.
검찰에 따르면 이들은 2015년 3월부터 2022년 9월까지 약 7년간 한전이 발주한 가스절연개폐장치(GIS) 입찰 145건에서 사전에 낙찰자와 투찰 가격을 공유한 혐의를 받는다.
검찰은 이들이 시장 점유율에 따라 대기업군과 중소기업군으로 그룹을 나눠 입찰 물량을 배분했으며 이를 통해 약 1600억 원의 부당 이익을 챙긴 것으로 보고 있다.
효성중공업 측은 “공소사실에 대해 다투는 입장”이라며 담합에 가담한 사실이 없고 가담할 동기도 없다고 주장했다.
함께 기소된 나머지 대기업 3사(현대·LS·일진)는 “기록 검토 후 입장을 밝히겠다”며 답변을 유보했다.
반면 중소기업군 4개사는 공소 사실을 대체로 인정하며 대조적인 모습을 보였다.
재판부는 다음달 27일을 공판준비기일을 열어 증거를 정리하고 별도로 기소된 실무 담당자 사건을 병합해 심리를 이어갈 예정이다.
