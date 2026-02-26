이재용 삼성전자 회장이 2025년 10월 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 엔비디아 지포스 게이머 페스티벌에 참석해 인사를 하고 있다.사진=문경덕 한국경제신문 기자

주식재산 10조 클럽 현황. 자료=한국CXO연구소

삼성전자 주가가 20만3500원으로 사상 최고가를 경신했다. '20만전자'에 힘입어 이재용 삼성전자 회장의 주식평가액이 40조원 돌파를 눈앞에 두고 있다.삼성전자는 지난 10일(종가 16만5800원) 이후 7거래일 연속 약 20% 상승하며 17만원, 18만원, 19만원선을 뚫은 뒤 지난 25일 '20만전자'에 올라섰다.기업분석전문 한국CXO연구소는 26일 이 회장의 주식평가액이 이달 25일 기준 38조 7738억원으로 집계됐다고 밝혔다.40조원까지는 3.1%, 약 1조 2260억원만 남은 상황이다.이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 7개 종목을 보유하고 있다.이 중 삼성전자 보유 주식은 9741만 4196주로, 25일 종가 20만 3500원 기준 19조 8237억원으로 평가됐다. 주가가 20만 5400원을 넘을 경우 삼성전자 단일 종목 평가액만 20조원을 돌파하게 된다.삼성물산 주식가치는 12조 3840억원을 넘어섰고, 삼성생명(5조 1363억원), 삼성SDS(1조 2721억원)도 1조원 이상으로 집계됐다.이 회장은 지난 1월 21일 처음 30조 원대에 진입한 뒤 한 달여 만에 38조 원대로 불어났다.이 회장의 합산 주식평가액은 25일 기준 네이버(39조 3901억원)보다는 낮지만 하나금융지주(35조 690억원)보다는 높다.삼성SDI, 삼성전기, HD한국조선해양, 포스코홀딩스 등 30조원대 시총 기업보다도 큰 규모다. 단일 종목으로 보면 국내 시총 23위 수준이다.이 회장을 포함해 삼성가 4명의 전체 주식재산도 이달 25일 기준 86조원을 넘어서며 100조원에 근접했다.삼성가 4명의 합산 주식재산은 86조 8146억 원으로 100조 원에 근접했다. 홍라희(17조 9336억원), 이부진(16조 1991억원), 이서현(13조 9079억원) 등 세 모녀도 모두 10조원대다.한편 정몽구 현대차그룹 명예회장은 10조 3024억원으로 '10조 클럽'에 처음 이름을 올렸다.정의선 현대차그룹 회장은 9조 9973억원으로 10조원에 근접했다. 두 부자의 합산 평가액은 20조 2998억원으로, 연초(12조 4568억원) 대비 60% 이상 증가했다.개인주주 중에서는 서정진 셀트리온 회장(16조 7744억원)과 조정호 메리츠금융지주 회장(13조 492억원)도 10조 클럽에 포함됐다.오일선 한국CXO연구소 소장은 "이재용 회장은 조만간 우리나라에서 개인주주가 단일 주식 종목 주식평가액만으로 20조원 돌파와 함께 합산 주식평가액이 처음으로 40조원을 넘어서는 두 가지 새로운 기록을 경신하게 된다"며 "향후 이 회장을 포함한 삼성가 4명의 합산 주식평가액이 100조원을 어느 시점에 넘어설 것인지도 새로운 관심사로 떠올랐다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com