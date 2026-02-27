CTR에너지, 5년 연속 제주 융복합지원사업 참여… 누적 3.7MW 돌파

연내 서귀포 영천, 효돈, 송산동 일대에 태양광 897kW·태양열 367.2㎡ 추가 설치

CTR에너지(씨티알에너지)가 '2026년 제주 신재생에너지 융복합지원사업' 참여 기업으로 선정됐다고 27일 밝혔다. 이로써 2022년부터 5년 연속 해당 사업에 참여하게 됐다.한국에너지공단이 주관하는 '융복합지원사업'은 주택과 건물에 태양광·태양열 등 두 종류 이상의 신재생에너지를 설치해 탄소 배출을 줄이고 에너지 자립률을 높이는 정부 지원 사업이다.CTR에너지는 서귀포시 영천동, 효돈동, 송산동 일대에 태양광 897kW(294개소), 태양열 367.2㎡(27가구) 규모의 설비를 보급할 계획이다. 에너지 복지 실현을 위해 다자녀 가구, 장애인 가구, 저소득층, 국가유공자, 4·3사건 피해 유족 등 사회적 배려계층을 우선 지원한다. 특히 해당 지역은 65세 이상 고령 인구 비율이 약 30%에 달해, 취약계층의 전기요금 및 연료비 부담 완화에 도움이 될 것으로 전망된다.이번 사업은 CTR에너지와 제주특별자치도, ㈜세경, ㈜그랜드썬, ㈜대신에스앤비, ㈜이투지, ㈜태영이엔지가 컨소시엄을 구성해 추진한다. 이들은 지난 1월 23일 협약 체결 후 순차적으로 착공해 연내 설치를 완료할 방침이다.CTR에너지는 2022년부터 제주 전역(대륜동, 동홍동, 표선면, 성산읍, 중문동, 예래동, 안덕면, 대정읍 등)에 태양광 2,818kW, 태양열 1,384.2㎡를 보급했다. 제주 외에도 경남 창녕군, 김해시, 창원시 등에서 동 사업을 수행해 왔으며, 현재 창원시 마산합포구·마산회원구에서도 수요자를 모집하고 있다.2017년 설립된 CTR에너지는 정부 지원 사업을 통해 약 26.5MW 규모의 태양광 설비를 공급해 왔으며, 한국에너지공단 지정 태양광 A/S 전담기업으로서 체계적인 사후관리를 제공한다. 최근에는 히트펌프 보급을 시작하며 토탈 에너지 솔루션 기업으로 자리매김하고 있다.CTR에너지 관계자는 "'탄소 없는 섬' 제주의 비전에 발맞춰 5년 연속 사업에 참여하게 되어 책임감이 크다"라며 "에너지 취약계층이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 지속 가능한 지역 에너지 전환을 적극 견인하겠다"라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com