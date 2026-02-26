이 사장은 26일 오전 아들 임 군의 입학식이 열린 서울 관악구 서울대학교 체육관을 방문했다. 이날 현장에는 이 사장의 어머니인 홍라희 리움미술관 명예관장도 함께해 손자의 입학을 축하했다.
이 사장은 아들과 나란히 서서 기념사진을 찍으며 환한 미소를 보였고, 임 군이 외할머니인 홍 관장과 포옹을 나누는 모습이 포착되기도 했다.
올해 서울대 경제학부 신입생이 된 임 군은 외삼촌인 이재용 삼성전자회장(동양사학과 87학번)의 후배가 됐다.
임 군은 휘문중·휘문고를 거쳐 초·중·고 전 과정을 국내에서 마쳤다. 2026학년도 대학수학능력시험(수능)에서 최상위 성적을 거둬 서울대에 진학한 것으로 알려졌다. 임 군은 앞서 열린 고등학교 졸업식에서도 차석 졸업으로 장학금을 받았으며, 학교장상과 서울 강남구청장상을 수상하기도 했다.
이 사장은 지난 9일 고등학교 졸업식에 이어 대학교 입학식까지 직접 챙기며 아들에 대한 각별한 애정을 드러냈다.
