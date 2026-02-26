이부진 호텔신라 사장(왼쪽)이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 입학식이 끝난 뒤 홍라희 리움미술관 명예관장(오른쪽)이 이 사장의 아들 임모 군을 안아주는 모습을 바라보고 있다. 사진=연합뉴스

이부진 호텔신라 사장(오른쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장(왼쪽)이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 입학식을 마친 뒤 나서고 있다. 사진=연합뉴스

이부진 호텔신라 사장이 아들 임동현 군의 서울대학교 입학식을 찾아 눈길을 끌었다.이 사장은 26일 오전 아들 임 군의 입학식이 열린 서울 관악구 서울대학교 체육관을 방문했다. 이날 현장에는 이 사장의 어머니인 홍라희 리움미술관 명예관장도 함께해 손자의 입학을 축하했다.이 사장은 아들과 나란히 서서 기념사진을 찍으며 환한 미소를 보였고, 임 군이 외할머니인 홍 관장과 포옹을 나누는 모습이 포착되기도 했다.올해 서울대 경제학부 신입생이 된 임 군은 외삼촌인 이재용 삼성전자회장(동양사학과 87학번)의 후배가 됐다.임 군은 휘문중·휘문고를 거쳐 초·중·고 전 과정을 국내에서 마쳤다. 2026학년도 대학수학능력시험(수능)에서 최상위 성적을 거둬 서울대에 진학한 것으로 알려졌다.임 군은 앞서 열린 고등학교 졸업식에서도 차석 졸업으로 장학금을 받았으며, 학교장상과 서울 강남구청장상을 수상하기도 했다.이 사장은 지난 9일 고등학교 졸업식에 이어 대학교 입학식까지 직접 챙기며 아들에 대한 각별한 애정을 드러냈다.김정우 기자 enyou@hankyung.com