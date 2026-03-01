청와대사진기자단

이재명 대통령이 3박 4일간의 싱가포르·필리핀을 국빈 방문 일정을 소화하기 위해 1일 출국한다.청와대는 인공지능(AI)을 필두로 한 첨단 산업이나 원전 등 미래 유망산업에 있어 동남아 지역과 협력의 교두보를 탄탄히 다지기 위한 순방이라고 설명했다.이 대통령은 먼저 싱가포르로 향한 뒤 2일에는 로렌스 웡 총리와 정상회담과 친교 오찬을 갖고, 이어 타르만 샨무가라트남 대통령과의 면담과 국빈 만찬 등의 일정을 소화한다.아울러 양국 AI 분야 종사자들과 교류·협력의 기회를 넓히기 위해 마련된 'AI 커넥트 서밋' 참석 일정도 싱가포르 방문 기간에 예정돼 있다.강유정 청와대 대변인은 사전 브리핑에서 "이번 방문을 계기로 통상·투자·인프라 등 기존 협력을 공고히 하는 동시에 AI와 원전 등 미래 유망 분야로 협력의 외연을 확대할 것"이라고 설명했다.이 대통령은 3일에는 필리핀 마닐라로 이동해 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담 및 국빈만찬을 갖고 비즈니스 포럼 등 일정을 소화한다.강 대변인은 "이번 방문을 계기로 방산·인프라·통상 등 분야에서 실질 협력을 더욱 심화하고 원전·조선·핵심광물·AI 등 미래 유망 분야 협력의 기반을 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.한편 이 대통령은 지난해 10월 말레이시아에서 열린 한-아세안 정상회의에 참석해 '꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor), 성장과 혁신의 도약대(Springboard), 평화와 안정의 파트너(Partner)'를 지향한다는 내용의 'CSP 비전'을 밝힌 바 있다.강 대변인은 "이번 순방을 통해 작년 CSP 비전을 구체화하는 계기가 마련될 것"이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com