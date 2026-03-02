LG에너지솔루션 인터배터리2026 전시 부스 조감도. 사진=LG에너지솔루션

삼성SDI 인터배터리 2026 부스 조감도. 사진=삼성SDI

SK온 인터배터리 2026 전시관 조감도. 사진=SK온

국내 배터리 3사인 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온이 오는 11∼13일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에 나란히 참가해 차세대 배터리 기술과 신시장 전략을 공개한다.전기차(EV) 중심에서 벗어나 에너지저장장치(ESS), 로보틱스, 드론, 인공지능(AI) 데이터센터 등으로 사업 영역을 확장하는 것이 공통된 화두다.LG에너지솔루션은 '에너지의 미래를 만들어가는 혁신 선도기업'(Original Innovator, Creating the Future of Energy)을 주제로 참가 기업 중 최대 규모인 540㎡ 전시 공간을 마련했다고 2일 밝혔다.국내 전력 환경에 최적화된 리튬인산철(LFP) 기반 ESS 설루션 'JF2 DC LINK 5.0'을 공개하고, AI 데이터센터용으로 LFP 기반의 차세대 JP6 UPS 랙 시스템과 고출력 원통형 배터리가 탑재된 BBU(배터리 백업 유닛) 설루션을 국내 최초로 선보인다.전기차 대중화를 앞당기기 위한 제품군으로 가격과 성능의 균형을 극대화한 차세대 LMR(리튬망간리치) 배터리를 최초로 공개하고, AI 기반의 전기차 배터리 진단·예측 기술도 소개한다.배터리 시장의 게임 체인저가 될 전고체 배터리를 비롯해 리튬메탈·바이폴라·소듐 배터리 등 차세대 기술 개발 현황도 소개한다.LG전자의 홈로봇 'LG 클로이드'와 베어로보틱스의 자율주행 로봇 '카티 100'(Carti 100) 등 로보틱스 분야와 함께 자율주행 로봇, 혈액수송 드론, 큐브위성 등을 전시해 범위를 넓힌다.삼성SDI는 'AI의 상상, 배터리가 현실로'(AI thinks, Battery enables)를 슬로건으로 AI 데이터센터용 초고출력 배터리를 전면에 배치한다.UPS용 각형 배터리 'U8A1'과 고출력·고용량 원통형 배터리를 적용한 BBU 설루션을 공개해 정전 시 전력 공백 최소화를 강조한다.ESS 분야에서는 일체형 설루션 '삼성배터리박스(SBB)' 풀 라인업을 전시하고, AI 기반 화재 예방 소프트웨어 '삼성배터리인텔리전스'(SBI)를 처음 선보인다.또 2027년 하반기 양산 목표의 전고체 배터리를 휴머노이드·산업용 로봇 등 '피지컬 AI' 적용 사례와 함께 소개한다.글로벌 전동공구 업체 밀워키와 공동 마케팅을 통해 탭리스 기술이 적용된 초고출력 원통형 배터리 기술력도 강조한다.SK온은 '차세대 에너지 시대를 열다'(Unlock the Next Energy)를 주제로 SK온 배터리가 적용된 ESS, 로봇 등 다양한 포트폴리오와 혁신 기술을 선보인다.ESS를 중점 사업으로 내세우며 고에너지밀도 LFP 파우치 배터리와 EIS(전기화학 임피던스분광법) 기반 진단 기술을 적용한 컨테이너형 ESS DC 블록을 공개한다. 이상 모듈만 교체 가능한 구조로 유지 편의성을 높였다는 설명이다.로봇 분야에서는 하이니켈 삼원계 배터리가 탑재된 현대위아 물류로봇(AMR)을 전시한다. 이 로봇은 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 등 산업 현장에 적용돼 물류 자동화에 활용되고 있다.아울러 셀투팩(CTP) 기술 성과도 공개한다. 파우치 CTP, 대면적 냉각(LSC) CTP, 액침냉각 팩 등 차세대 팩 설루션을 선보이며 원가 경쟁력과 에너지 밀도 개선을 강조한다.황화물계 전고체 배터리와 고분자 산화물 복합계 배터리, 리튬메탈 배터리 등 차세대 배터리 기술도 소개할 예정이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com