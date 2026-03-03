이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 3일(현지시간) 필리핀 마닐라 말라카냥궁에서 열린 한·필리핀 확대회담에 앞서 기념촬영을 마친 후 자리로 향하고 있다.(뉴스1)

이재명 대통령은 3일(현지시간) 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령과의 회담에서 양국의 '역사적 유대감'을 강조하며 협력 강화를 제안했다.필리핀을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 오후 필리핀 마닐라 대통령궁에서 열린 정상회담에서 마르코스 대통령에게 "양국은 깊은 역사적 유대감과 단단한 우호 관계가 있기 때문에 협력의 미래가 매우 밝다"고 말했다.이 대통령은 "한국전쟁에서 아시아 국가 중 최초로 필리핀의 젊은 군인들이 파병 와서 대한민국을 지키기 위해 피 흘리면서 싸웠다"며 "자유와 평화를 위해 목숨 바쳐 함께 싸운 필리핀 참전 용사들에게 존경과 감사의 마음을 전한다"고 했다.이어 "양국은 77년간 쌓아온 파트너십을 기반으로 협력의 지평을 넓히는 문턱에 서 있다"며 "정상이 지혜를 모으고 국민이 뜻을 함께한다면 양국은 지정학적 불확실성과 글로벌 기술 경쟁이라는 격변의 시대를 굳게 헤쳐 나갈 소중한 파트너가 될 것"이라고 강조했다.또 "인공지능과 친환경에너지, 조선, 문화산업 등 우리 양국이 함께할 미래 유망 분야가 활짝 펼쳐지고 있다"며 "양국 국민이 더 자주 만나 협력의 잠재력을 극대화해야 한다"고 언급했다.아울러 이 대통령은 필리핀이 올해 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 의장국으로서 '함께하는 미래를 항해하다'라는 비전을 제시한 것을 언급하며 "대한민국은 이 항해를 같이할 준비가 되어 있다"고 밝혔다.마르코스 대통령은 "양국은 급변하는 국제정세 아래에서 해양 안보, 국방협력과 같은 상호 신뢰를 기반으로 하는 파트너십을 더욱 강화하고 있다"며 "대규모 인프라 프로젝트의 협력이 지속되는 점도 높이 평가한다"고 화답했다.또 "필리핀 사람들은 대한민국 국민에 많은 감사와 호감을 갖고 있다"며 "필리핀의 중요한 인프라에는 늘 한국의 도움의 손길이 있었다"고 덧붙였다.마르코스 대통령은 "연구에 따르면 대한민국 음식이 필리핀에서 매우 높은 인기를 구가하고 있다"고 말해 좌중에 웃음을 안기기도 했다.필리핀 정부는 국빈 자격으로 방문한 이 대통령을 위해 정상회담에 앞서 성대한 공식 환영식을 열었으며, 마르코스 대통령 부부가 직접 이 대통령 부부와 함께 걸으며 정상회담이 열리는 대통령궁으로 안내했다.이 대통령과 부인 김혜경 여사는 걷는 도중 필리핀 측 합창단이 민요 '아리랑'을 부르자 멈춰 서서 경청한 뒤 웃으며 박수를 보내기도 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com