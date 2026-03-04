쿠빙스(Kuvings), 일본 최대 ‘건강박람회 2026’ 성료

프리미엄 주방가전 쿠빙스(회장 김종부)가 지난 25일부터 27일까지 3일간 도쿄 빅사이트에서 개최된 ‘건강박람회 2026(Health & Wellness Japan 2026)’을 마무리했다고 밝혔다.올해로 44회를 맞이한 ‘건강박람회 2026’은 일본에서 가장 오래된 역사와 최대 규모를 자랑하는 건강 및 웰니스 산업 전문 박람회다. 쿠빙스(Kuvings)는 이번 전시에서 가정용·상업용 제품 라인업을 선보였으며, 관람객들이 직접 착즙 주스를 시음하고 제품의 성능을 체험할 수 있는 공간을 마련했다.특히 1,700ml 대용량 호퍼를 통해 재료 손질 없이 통째로 착즙이 가능한 핸즈프리 슬로우 주서 ‘AUTO6’와 세계 최초로 원터치 자동 개폐 기능을 적용한 상업용 블렌더 ‘CB980’이 현장 관람객들로부터 높은 관심을 받았다. AUTO6는 자동 절삭 기능을 적용해 사용 편의성을 극대화했으며, 저속 압착 착즙 기술로 원재료 본연의 맛과 영양을 살린 것이 특징이다. CB980은 강력한 모터 성능과 안정적인 블렌딩 기술을 기반으로 상업 환경에 최적화된 제품으로 소개됐다.쿠빙스 관계자는 “이번 박람회 참가는 일본 시장에서 쿠빙스의 브랜드 경쟁력을 확인하는 중요한 계기가 됐다”며 “쿠빙스만의 차별화된 기술력을 기반으로 일본을 비롯한 아시아 시장에서 브랜드 영향력을 점진적으로 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com