관세 잃은 트럼프, 호르무즈를 협상 레버리지로 택했나 [미국vs이란 전쟁]

1장. ‘장대한 분노’가 휩쓴 테헤란의 새벽

2장. 호르무즈, 지구의 경동맥이 막히다

3장. 셧다운된 시장, ‘퍼펙트스톰’의 상륙

4장. 관세에서 에너지, 과녁은 베이징이었나

2025년 10월 30일 APEC_정상회의_-_트럼프,_시진핑_주석과_회담. 사진=연합뉴스

5장. 4주의 승부수, 출구전략은 작동할 것인가

2026년 2월 28일 오전 9시 45분(현지 시간). 이란 테헤란의 하늘이 찢어지는 듯한 폭음과 함께 무너져 내렸다. 작전명은 ‘장대한 분노(Magnificent Fury)’. 미국의 전격적인 군사행동이었다.공습은 정밀했다. 이란의 최고지도자 아야톨라 하메네이의 집무실을 비롯한 국가 핵심 기관들이 순식간에 화염에 휩싸였다. 40분 뒤 이어진 2차 폭발은 이란 고위 관계자 수십 명의 생명을 앗아갔다. 이튿날 최고지도자 하메네이의 사망 소식이 전해졌다. 미국과 이스라엘이 이란 공격을 개시한 지 15시간여 만이다.중동은 거대한 복수의 소용돌이 속으로 빨려 들어갔다. 이란은 국제법을 위반한 침략 행위라고 규탄하며 “이에 대한 보복은 유엔 헌장 51조에 따른 이란의 정당한 권리”라고 밝혔다. 이란은 즉각 이스라엘과 주변 미군 기지를 타격했고 사우디아라비아 아람코 정유소와 카타르 LNG 시설, 심지어 UAE의 아마존 데이터센터까지 포화에 노출됐다.미국은 핵 협상 결렬을 이번 공습의 이유로 들었다. 도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜에 올린 영상에서 “우리의 목표는 임박한 이란의 (핵) 위협을 제거함으로써 미국 국민을 보호하는 것”이라고 밝혔다. 그는 이란이 “미국을 겨냥해 끝없는 유혈 사태와 대량 살상을 자행해 왔다”고 비난했다. 또 이란은 핵 프로그램을 포기할 기회를 모두 거절했으며 해외 주둔 미군과 유럽 지역, 나아가 ‘머지않아 미국 본토에도 닿을 수 있는’ 장거리 미사일을 개발하고 있다고 주장했다.앞서 미국은 지난 2월 6일 8개월 만에 핵 협상을 재개하고 2월 26일까지 세 차례에 걸쳐 핵 협상을 이어왔다. 2월 20일엔 3차 회담을 사실상 최후 협상 기회로 제시하며 트럼프 대통령이 직접 이란의 핵 프로그램을 압박하기 위한 ‘제한적 군사 공격을 고려 중’이라고 말했다.미국-이스라엘에 맞서 이란이 꺼내 든 최후의 카드는 ‘호르무즈해협 봉쇄’다. 폭이 33km에 불과한 이 좁은 수로는 전 세계 해상 석유 무역의 27%가 통과하는 병목 지점이다.이란 최정예 부대인 혁명수비대(IRGC)는 3월 2일(현지 시간) “(호르무즈해협) 통과를 시도한다면 그 어떤 선박이라도 혁명수비대와 정규 해군이 불태울 것”이라고 밝혔다. 혁명수비대는 “단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 할 것”이라고 강조했다. 이는 공습 직후 선박들에 전달했던 ‘해협 폐쇄’ 통보보다 훨씬 강도가 높은 실질적 위협이다.물류 현장은 즉각 마비됐다. 독일 해운사 하팍로이드가 항해 중단을 선언했고 컨테이너 운송사 ONE의 제러미 닉슨 CEO는 현재 약 750여 척의 선박이 해협 인근에 묶여 있다고 밝혔다. 해상 보험사들이 호르무즈 통과 선박에 보험 인수를 전격 중단하면서 선사들은 중동행 화물 예약을 취소하고 아프리카 희망봉 등으로의 우회 항로를 모색하는 등 물류 대혼란이 현실화됐다.호르무즈 봉쇄의 공포는 ‘고유가’에만 그치지 않는다. 페르시아만 연안의 사우디, 이라크, 쿠웨이트, 카타르, UAE 등 주요 산유국들에 이곳은 생존이 걸린 유일한 수출로다. 내수 시장이 작아 생산량의 80%를 해외로 보내야 하는 이들에게 해협 폐쇄는 곧 생산 중단과 국가 재정 마비를 의미한다. 이란은 자신의 명줄을 끊으면서 주변국까지 공멸의 늪으로 끌어들이는 ‘벼랑 끝 전술’을 택한 셈이다.국제 유가는 연일 요동치고 있다. ICE 선물거래소에서 브렌트유는 월요일 개장과 동시에 10% 이상 폭등하며 배럴당 82달러를 돌파했고 3거래일 연속 상승세를 이어가며 90달러 선을 가시권에 두게 됐다.미 중부사령부는 “이란의 위협에도 불구하고 해협이 완전히 폐쇄된 것은 아니다”라며 시장의 공포를 진화하려 애쓰고 있다. 트럼프 대통령 또한 “필요한 경우 미 해군이 직접 유조선 호송을 시작할 것”이라며 군사력을 동원한 에너지 수송로 사수 의지를 피력했다.이 발언 직후 유가는 일시적으로 상승폭을 줄였으나 이란이 사우디 아람코 정유소와 카타르 LNG 시설 등 주변국 기반 시설을 연이어 타격하면서 배럴당 100달러 돌파 전망은 여전히 유효한 상태다.호르무즈의 폐쇄는 실물경제를 넘어 자산시장에 즉각적인 ‘퍼펙트스톰’을 몰고 왔다. 특히 이번 봉쇄는 아시아 경제에 치명적이다.컨설팅 회사 Kpler에 따르면 2025년 기준 하루 평균 1400만 배럴 이상의 석유와 콘덴세이트가 이 좁은 수로를 통과하는데 이는 전 세계 해상 석유 수출의 3분의 1에 해당한다. 이 물량의 약 75%가 한국, 중국, 일본, 인도로 향한다.경동맥이 막히자 글로벌 증시는 패닉에 빠졌고 특히 에너지 수입 의존도가 높았던 동북아 3국의 자산시장은 속절없이 무너졌다. 3월 4일 기준으로 일본 닛케이255 지수는 3.61%, 대만 가권지수는 4.35% 하락했다. 중국 상하이종합지수와 선전종합지수는 각각 0.98%와 0.53% 떨어졌다.가장 처참하게 부서진 곳은 한국이었다. 유례없는 강세장을 이어오며 올해 들어서만 50% 가까이 급등했던 코스피는 불과 이틀 만에 1200포인트가 증발했다(3월 5일 다시 9.63% 급등했다). 모건스탠리는 보고서를 통해 아시아 국가 중에서도 제조업 비중이 높고 수출 지향적인 한국, 대만, 태국이 유가 변동에 가장 취약하다고 지목했다.백악관은 이번 공습의 목적이 ‘이란의 핵 위협 제거’에 있다고 선을 그었다. 하지만 시장 저변에 깔린 시각은 다르다. 테헤란을 향한 미사일 궤적이 결국 베이징을 정조준하고 있다는 의구심이다.우선 공습의 타이밍이다. 트럼프 대통령이 이란에 제한적 공격 카드를 꺼낸 지난 2월 20일은 미 연방대법원이 트럼프 정부의 핵심 대중 무역 도구였던 ‘상호관세’에 위법 판결을 내린 날이다. 미국 무역적자를 이유로 전 세계, 특히 중국을 겨냥하며 부과했던 10%의 기본 관세와 국가별 차등세율의 법적 기반이 한순간에 무너진 것이다. 정치적 타격이 불가피했던 트럼프 대통령은 새로운 관세 부과를 예고하며 강력한 의지를 표출한 지 불과 몇 시간 뒤 이란에 최후통첩을 보냈다.이러한 전략은 낯설지 않다. 트럼프 1기 행정부 당시에도 미·중 무역전쟁이 격화되던 와중에 이란을 압박하며 중국을 흔들었던 전례가 있다. 당시 워싱턴은 테헤란에 대한 제재를 강화하는 동시에 이란에 기술을 판매했다는 혐의를 씌워 중국 통신장비 업체 화웨이를 정조준했다. 화웨이 창업자의 딸 멍원저우 부회장이 캐나다에서 체포되면서 촉발된 보복과 인질 사태는 트럼프 1기 내내 미·중 분쟁의 핵심 고리였다. 이번 트럼프 2기에서 대중 압박의 핵심 도구인 관세가 사라지자마자 미국이 중국의 아킬레스건인 ‘에너지 안보’라는 새로운 레버리지를 선택했다는 분석이 나오는 이유다.실제 이란과 베네수엘라는 중국의 가장 중요한 우방이자 저가 원유 공급처다. 중국은 원유 소비량의 70% 이상을 수입에 의존하는데 이번 작전으로 중국 수입량의 약 20%를 담당하던 거래처가 사실상 소멸했다. 특히 중국 원유 수입량의 3분의 1이 통과하는 호르무즈해협을 마비시킨 것은 중국의 제조 공급망 전체를 인질로 잡은 것과 다름없다.3월 31일부터 4월 2일까지로 예정된 트럼프 대통령의 베이징 방문 일정(전쟁으로 현재 미정) 역시 의미심장하다. 미국 입장에서 이번 이란 공습은 정상회담 테이블에서 중국을 압박할 수 있는 가장 강력한 패가 된다. 대법원 판결로 잃어버린 ‘관세’라는 칼 대신 호르무즈해협의 안전 통행과 에너지 공급망 복구라는 카드를 쥐고 시진핑 주석과 마주 앉게 된 것이다.트럼프 대통령이 대이란 군사작전 기간을 4주로 못 박은 점도 의미심장하다. 트럼프 대통령은 외신과의 인터뷰에서 “큰 나라인 만큼 4주 정도, 아니면 그보다 짧게 걸릴 것”이라며 이란에 대한 공격이 길면 ‘4주’ 동안 이어질 수 있다고 말했다. 이는 정상회담 전까지 작전을 본 궤도에 올려놓거나 마무리 지어 중국에 ‘에너지 굴복’을 받아낼 최적의 레버리지를 완성하겠다는 의지로 풀이된다.전문가들은 미국이 이토록 급박하게 전면전 수준의 공습을 단행한 이유를 ‘시간’에서 찾는다. 중국은 현재 120~140일 치의 원유 재고를 비축하고 있으며 3월 양회를 통해 내수 주도의 ‘중국제조 2035’ 계획을 구체화하려 하고 있다. 중국은 장기적인 호흡으로 시간을 벌며 체질 개선을 원하지만 하반기 중간선거와 6월 러우전쟁 종전을 목표로 삼은 미국은 중국을 즉각 협상 테이블로 끌어낼 강력한 한 방이 필요했다.정정영 한국투자증권 애널리스트는 “미국은 ‘추가 관세’와 ‘첨단기술 수출통제’라는 두 가지 핵심 협상도구 중 하나가 사실상 사라진 상황”이라며 “미국이 중국보다 자신 있는 에너지 분야를 자극한 이유가 될 수 있다”고 지적했다. 그는 “이란을 포함한 중동 정세 악화는 최근 나타나고 있는 중국 경제 회복세에 부담이자 미국의 대중 협상력을 키우는 카드가 될 수 있다”며 “미국 입장에서도 장기전은 부담스럽다. 방중 이전 노이즈를 최소화하려는 시도가 나온다면 이번 공습은 중국과의 협상 레버리지를 얻기 위한 것으로 해석될 수 있다”고 덧붙였다.테헤란의 불길은 치솟고 있지만 역설적으로 시장은 이미 ‘엔딩 크레디트’가 올라올 시점을 계산하고 있다. 트럼프 대통령이 공언한 전쟁의 기한은 4주. 양국 모두 그 이상의 장기전은 스스로를 찌르는 칼날이 될 가능성이 높기 때문이다.11월 중간선거를 불과 8개월 앞둔 시점에서 유가 급등과 그에 따른 물가상승은 표심을 갉아먹는 최악의 악재다. 허진욱 삼성증권 애널리스트는 “국제 유가가 추가 급등해 3개월 이상 장기화될 경우 인플레이션 상승에 따른 중앙은행(Fed)의 긴축 우려가 심화되고 이는 증시 하락과 경기침체로 이어질 것”이라고 분석했다.시장에서는 ‘TACO(Trump Always Chickens Out)’라는 용어가 회자된다. 취임 이후 미 증시가 5~10% 하락할 때마다 트럼프 대통령이 결국 유화적인 태도로 돌아서며 시장을 달랬던 반복적 패턴을 의미한다. 전일 국제유가가 10% 이상 폭등하자마자 트럼프 대통령이 서둘러 ‘호르무즈해협 호위’를 언급하며 진화에 나선 것도 비슷한 맥락이다.박상현 iM증권 애널리스트는 “향후 일주일 내에 이란의 저항을 무력화시키지 못할 경우 사태는 예상과 달리 장기화 수순을 밟을 여지가 크다”고 진단했다. 만약 전쟁이 길어진다면 인플레이션 공포가 금융시장을 뒤덮는 것은 물론 현재 부실 우려가 커지고 있는 사모대출시장의 신용위험을 폭발시키는 도화선이 될 수 있다는 경고다.정채희 기자 poof34@hankyung.com