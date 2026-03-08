이재룡 "음주 운전 아니다"...혐의 부인

지난 6일 서울 강남에서 교통사고를 내고 도주한 의혹을 받는 배우 이재룡(62)씨가 경찰에 "음주운전이 아니었다"고 진술한 것으로 알려졌다.8일 경찰 등에 따르면, 서울 강남경찰서는 도로교통법 위반(사고 후 미조치) 등 혐의로 이씨를 조사 중이다.이씨는 지난 6일 오후 11시쯤 서울 강남구 청담역 인근에서 차를 몰다 중앙분리대를 들이받은 뒤 아무런 조치를 취하지 않고 달아난 혐의를 받는다.이씨는 사고 직후 자택에 차량을 주차한 후 지인의 집에 갔다가 경찰에 붙잡혔다. 경찰에 따르면 음주측정결과 이씨의 혈중알코올농도는 면허 정지수준이었다. 약물간이검사 결과는 음성이었다.당시 이씨는 "운전 당시 음주 상태가 아니었다"는 취지로 주장했다고 한다. 경찰은 음주운전 여부를 조사하는 한편 차량 블랙박스로 사고 당시 이씨의 행적을 파악할 방침이다.한편 이씨의 음주 관련 논란은 이번이 세 번째다. 이씨는 과거 2003년에도 강남에서 음주운전 사고를 내고 음주 측정을 거부한 혐의로 면허가 취소된 바 있다. 2019년에는 술에 취해 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에서 기소유예 처분을 받았다.김정우 기자 enyou@hankyung.com