100억 투자해 1000억 매출...왕사남 '초대박'

영화 '왕과 사는 남자'가 1200만 관객을 돌파한 가운데 매출액도 1000억원을 넘어선 것으로 나타났다.12일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '왕과 사는 남자'는 전날에만 17만명의 관객을 동원하며 15억8926만4240원의 매출액을 기록했다. 이로써 누적 매출액은 1161억5481만70원을 기록하게 됐다.'왕과 사는 남자'는 이날 누적 관객수도 1200만명을 돌파하면서 역대 흥행 순위 20위에 올랐다. 특히 '왕과 사는 남자'는 1000만 관객 돌파 이후에도 관객수가 감소하지 않고 있다는 점에서 앞으로 얼마나 많은 누적 관객수와 매출을 기록할지 이목이 쏠린다.업계에선 매출액만 놓고 보자면 조만간 역대 1위에도 오를 수 있을 것이라는 관측도 나온다. 역대 매출액 1위는 '극한직업'(최종 관객수 1626만명, 매출액 1396억원)이다. '명량'(최종 관객수 1761만명, 매출액 1357억원), '아바타: 물의 길'(최종 관객수 1082만명, 누적 1379억원)이 그 뒤를 잇는다.'왕과 사는 남자'의 순제작비는 100억원 안팎으로, 손익분기점은 누적 관객수 260만명 정도로 알려졌다. 손익분기점의 4배 이상 되는 관객을 동원한 만큼 마케팅 비용 등을 제외하더라도 수익이 상당할 것으로 예상된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com