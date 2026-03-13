유럽 출장 일정을 마친 이재용 삼성전자 회장이 13일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 귀국하고 있다. 사진=연합뉴스

이재용 삼성전자 회장이 유럽 일정을 마치고 13일 귀국했다. 출장 기간 벤츠 등 주요 독일 완성차 업체들을 만난 것으로 알려졌다. 이들과 사업 협력 방안을 모색하며 반도체에 이어 배터리 사업으로도 경영 보폭을 넓히는 모양새다.이 회장은 이날 낮 12시 45분께 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국해 출장 기간 유럽 내 고객사들을 만났냐고 묻는 말에 "네"라고 짧게 답한 뒤 현장을 떠났다. 출장에는 최주선 삼성SDI 사장도 동행했다.이 회장은 최 사장과 함께 독일 등 유럽을 방문해 벤츠를 비롯한 주요 완성차 업체들을 두루 만난 것으로 알려졌다.최 사장은 이날 귀국길에 취재진을 만나 "유럽을 다녀왔다"며 "(벤츠 외에도) 여러 고객사를 만났다"고 말했다.추가 수주 가능성에 대해서는 "열심히 하겠다"고 말을 아꼈다.현재 삼성SDI는 BMW와 폭스바겐 등 다수 유럽 완성차 업체를 고객사로 두고 있다. 벤츠와는 현재 전기차 배터리 공급을 위한 논의를 진행 중인 것으로 전해진다.앞서 이 회장은 지난해 11월 방한한 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장을 만나 전장(차량용 전자·전기장비) 사업을 논의하기도 했다.이에 따라 이번 출장에서는 삼성SDI의 벤츠향 배터리 공급을 위한 추가 논의가 이뤄졌을 것으로 예상된다.또 다수의 고객사를 잇달아 만난 만큼 추가 수주도 나올 것이란 전망도 제기된다.한편 이 회장은 배터리뿐 아니라 반도체 사업도 직접 챙기고 있다.오는 18일에는 한국을 찾는 리사 수 AMD CEO와의 반도체 사업 협력을 위한 회동 가능성도 점쳐진다.김정우 기자 enyou@hankyung.com