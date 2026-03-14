▲ 박병수씨 별세, 박수균(SK이노베이션 본사부·SK하이닉스 H-TF·한국핸드볼연맹 PR본부장)씨 부친상, 조민진(작가·전 JTBC 기자)씨 시부상 = 13일, 춘천호반병원 장례식장 특1호실, 발인 15일 오전 6시.



안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com