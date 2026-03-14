홈 한경BUSINESS [부고] 박수균(한국핸드볼연맹 PR본부장)씨 부친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603140748b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.14 11:47 수정2026.03.14 11:47 안옥희 기자 ▲ 박병수씨 별세, 박수균(SK이노베이션 본사부·SK하이닉스 H-TF·한국핸드볼연맹 PR본부장)씨 부친상, 조민진(작가·전 JTBC 기자)씨 시부상 = 13일, 춘천호반병원 장례식장 특1호실, 발인 15일 오전 6시.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 "입안이 바짝바짝" 구강건조증, 단순 노화 아닌 '몸의 경고' [김현종의 백세건치] 쏠리드, 최소 시총 1조원은 돼야 정상 [베스트 애널리스트 추천 종목] ‘갓물주’는 옛말…흔들리는 꼬마빌딩 시장[비즈니스 포커스] 트럼프 행정부 301조 조사, 비관세 장벽도 대상…쿠팡 이슈도 포함될까[글로벌 현장] [속보]석유 최고가제 이튿날 기름값 두자릿수↓