사진=교보생명

교보생명이 국내 1위 SBI저축은행 인수를 위한 금융당국 승인을 획득하고 본격적인 저축은행업 진출에 나선다. 기존 보험 중심의 사업 구조를 은행 영역까지 확장하며 종합금융 서비스 제공 기반을 마련했다.교보생명은 금융위원회로부터 SBI저축은행 인수를 위한 대주주 변경 승인을 받았으며, 조만간 50%+1 지분 인수를 완료해 SBI저축은행의 최대주주 지위를 확보할 예정이라고 18일 밝혔다.이번 거래는 일본 SBI그룹이 보유한 SBI저축은행 지분을 매입하는 것으로 인수 금액은 약 9000억원 규모다. 교보생명은 지난해 5월 지분 8.5%를 우선 인수한 데 이어 조만간 41.5%+1주를 추가 매입해 총 50%+1주를 확보하게 된다. 자사주를 제외한 의결권 기준으로는 58.7% 수준이다.이번 인수로 교보생명은 보험 중심 사업에 더해 자산 규모와 영업망 측면에서 지방은행에 준하는 금융 포트폴리오를 추가로 갖추게 됐다. SBI저축은행은 2025년 3분기 기준 총자산 14조5854억원 규모의 업계 1위사다. 특히 부산·울산·경남을 제외한 전국 5개 영업구역을 확보한 국내 유일의 저축은행으로, 전국 단위 영업이 가능한 사실상 은행 수준의 영업 기반을 갖추고 있다.현재 금융당국은 자산 20조원 이상 대형 저축은행을 지방은행이나 인터넷은행으로 전환할 수 있는 길을 열어주는 한편 대주주 지분을 50% 수준으로 제한하는 방안을 추진하고 있다. SBI저축은행은 자산 규모와 영업 기반, 지배구조 측면에서 이러한 제도 변화에 가장 가까운 저축은행으로 평가된다.교보생명 기존 보험 사업과 저축은행 사업 간의 시너지를 극대화할 방침이다. SBI저축은행을 통해 개인 소상공인 대상 중금리 대출과 중소·중견기업 지원 등 생산적 금융 확대에 나설 계획이다.또한 보험사에서 대출 이용이 어려운 고객에게 저축은행 상품을 안내하고 저축은행 고객에게는 보험 상품을 소개하는 방식으로 고객 상황에 맞는 금융 솔루션을 제공할 예정이다.디지털 측면에서도 약 460만 명 규모의 고객 기반을 확보하게 된다. 교보생명 앱 이용자 298만 명과 SBI저축은행 ‘사이다뱅크’ 이용자 162만 명을 합친 규모로, 이를 통해 보험에 익숙하지 않았던 MZ세대 고객 접점도 확대될 것으로 기대된다고 회사 측은 전했다.아울러 교보생명은 SBI저축은행의 경영 노하우를 고려해 당분간 현 경영진 체제를 유지할 방침이다.교보생명과 SBI그룹은 2007년부터 전략적 파트너십을 이어오며 다양한 금융 분야에서 협업해 왔다. 과거 인터넷은행 설립 논의, 디지털 금융 협력 등 주요 사업에서 파트너십을 구축했으며 최근에는 토큰증권(STO) 등 디지털 자산 시장에서도 협력을 확대하고 있다.교보생명 관계자는 “SBI그룹과의 오랜 신뢰를 바탕으로 향후 신사업 전반에서 협력 범위를 더욱 넓혀 나갈 것”이라며 “차별화된 금융 포트폴리오를 통해 고객에게 새로운 가치를 제공하겠다”고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com