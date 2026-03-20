여천NCC 여수 2사업장. 사진=한국경제신문

국내 최대 에틸렌 생산업체인 여천NCC를 중심으로 전남 여수 석유화학 산업단지 기업들이 구조개편 최종안을 확정하고 정부에 제출했다.글로벌 공급과잉에 대응해 범용 제품 중심 구조에서 고부가가치 제품 중심으로 전환하겠다는 것이 핵심이다.20일 산업통상자원부에 따르면 롯데케미칼, 한화솔루션, DL케미칼 등 4개사는 여수산단 사업재편계획서를 제출했다. 여천NCC는 한화솔루션과 DL케미칼이 각각 50% 지분을 보유한 합작사다.재편안에는 여천NCC 1~3공장 가운데 이미 가동이 중단된 3공장에 더해 2공장을 추가로 폐쇄하는 방안이 담긴 것으로 알려졌다.이에 따라 기존 228만톤 규모의 에틸렌 생산능력은 약 90만톤 수준으로 축소된다. 연간 140만톤 규모 설비가 감축되는 셈으로, 공급과잉 해소를 위한 선제적 조치로 해석된다.설비 합리화 이후에는 여천NCC 1공장과 롯데케미칼 여수 공장을 통합해 신규 법인을 설립하는 방안이 추진된다.통합법인 지분은 롯데케미칼, 한화솔루션, DL케미칼이 각각 3분의 1씩 나눠 보유하는 구조다. 투자와 리스크를 공동 분담하는 형태다.다운스트림 부문에서는 각 사의 주력 사업을 통합한다. DL케미칼의 폴리에틸렌(PE), 한화솔루션의 PE·석유수지, 롯데케미칼의 기초소재 사업 등이 대상이다.이를 기반으로 의료용 LDPE, 자동차·전선용 POE 등 고부가 제품 중심으로 포트폴리오를 재편할 계획이다.정부는 기업결합 심사와 사업재편 승인 절차에 착수했다. 공정거래위원회는 롯데케미칼과 여천NCC 간 결합에 대해 사전심사를 개시하고 경쟁 제한 여부를 검토 중이다.수직계열화에 따른 시장 영향과 중소 거래처에 미치는 파급효과 등을 중점적으로 들여다볼 방침이다.산업부는 사업재편 심의위원회를 통해 생산성 향상과 재무건전성 확보 가능성 등을 평가한 뒤 승인 여부를 결정할 예정이다.승인 시 세제, 금융, 연구개발(R&D), 규제완화 등 맞춤형 지원이 제공된다.앞서 충남 대산산단이 1호 사업재편 사례로 승인된 데 이어 여수산단까지 자구안을 마련하면서, 국내 3대 석유화학 클러스터 가운데 울산산단만이 구조개편 과제를 남겨두게 됐다.김정관 산업부 장관은 "그간 범용 중심 사업구조로 고전하던 여천NCC가 이번 사업재편에 성공한다면 효율성을 높이고 고부가 구조로 체질을 개선하는 계기가 될 것"이라고 내다봤다.아울러 "석유화학 산업 구조개편을 통한 고부가 전환이라는 중장기 산업정책은 멈추지 않고 추진하면서도 중동 상황으로 어려움을 겪는 석유화학 기업과 산업 공급망 안정화를 위해 기업들의 나프타 수급을 위한 지원에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com