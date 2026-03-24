[2026 대한민국 NO.1 교육대상] 유초등 영재 영어교육, 알티오라&팬그램온

알티오라&팬그램온이 ‘2026 대한민국 NO.1 교육대상’ 영어교육 부문을 8년 연속 수상했다.러닝앤코는 지난 24년간 유아 및 초등 대상 영어 교육에 매진하며, 단순한 언어 습득을 넘어 인지 역량(Cognitive Ability) 강화를 핵심 가치로 선보이고 있는 영어교육 브랜드이다.알티오라는 영재 영어 교육을 모토로 미국 영재학회장 조나단 플러커 교수와 협력한 영재 프로그램을 통해 국내 유치부 교육의 새로운 기준을 세웠다. 팬그램온은 초등 전문 영재 영어 프로그램으로, 비판적 사고와 논리적 표현력을 키우는 IRP 초등영재 독서프로그램과 IB 국제학교 커리큘럼인 PYP를 통해 4차 산업 시대에 걸맞은 글로벌 리더를 양성하고 있다.러닝앤코의 성장은 국내에만 머물지 않는다. 2023년 베트남 하노이 진출 이후 1년 만에 2관을 오픈하고, 이어 호치민까지 캠퍼스를 확장하며 글로벌 시장에서 ‘K-교육’의 위상을 높이고 있다.올해 가장 주목받는 성과는 서울 송파에 론칭한 ‘욘더 인터내셔널(Yonder International) 국제학교’다. 욘더 인터내셔널은 러닝앤코의 집약된 교육 노하우와 글로벌 네트워크가 결합된 결정체로, 국내외를 잇는 프리미엄 교육 서비스를 제공한다.(주)러닝앤코 최창욱 대표는 “8년 연속 수상은 브랜드의 외형적 성장을 넘어 우리가 추구해온 교육 철학과 콘텐츠의 진정성을 다시 한번 인정받은 결과”라며 “앞으로도 자체 개발한 탁월한 커리큘럼과IT 시스템을 바탕으로 대한민국을 넘어 전 세계 교육 시장에서 주목받는 글로벌 교육 그룹으로 도약하겠다”고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com