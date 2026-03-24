[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 실버용품 전문 브랜드, 카루소

카루소가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 실버용품(노인지팡이) 부문을 3년 연속 수상했다.카루소는 2018년 런칭 이후 변화하는 소비자 니즈에 맞춰 다양한 재질과 혁신적인 구조의 지팡이 라인업을 선보이며 고령층의 보행 안전을 책임져왔다.카루소는 최근 브랜드의 기술력을 집약한 새로운 플래그십 라인인 ‘로얄 카본 시리즈’를 출시했다. ‘로얄 카본 시리즈’는 독창적인 디자인 특허를 보유한 인체공학적 설계가 특징이다. 장시간 사용에도 손목과 어깨의 부담을 최소화하며, 세련된 디자인까지 갖췄다.특히 프리미엄 브랜드 이미지에 걸맞은 고급 선물세트 패키지를 기본으로 제공해, 구매하는 고객은 물론 선물을 받는 어르신들의 만족도까지 세심하게 고려했다는 평을 받고 있다.카루소 관계자는 “소비자의 건강하고 안전한 보행을 위해 다양한 라이프스타일에 맞춘 고품질 프리미엄 상품을 지속적으로 연구해온 결과 3년 연속 수상이라는 영예를 안게 되었다”며 “앞으로도 가속화되는 고령화 사회에서 어르신들의 다양한 니즈를 반영한 제품을 합리적인 가격에 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com