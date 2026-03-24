[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 반려동물 부위별 전용 영양제, 리브펫

리브펫이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 애완용품(반려동물 영양제) 부문을 수상했다.리브펫은 견주인 임효빈 대표가 2020년 런칭한 반려동물 건강식품 브랜드다. ‘내가 직접 고른 것만 먹이겠다’는 마음에서 출발해, 불필요한 첨가물은 빼고 반려동물에게 진짜 필요한 성분만 담는다는 원칙을 지금도 이어오고 있다.국내 주요 견종·묘종의 특성상 취약한 부위별(장·눈·관절·피부·기관지·신장 등) 전용 영양제를 선보이고 있다. 전 제품은 기호성과 흡수율을 고려한 분말 형태로 설계됐으며, 이를 반영하듯 평균 재구매율이 40%에 달한다.품질에 있어서는 HACCP 및 ISO 22000 인증 시설에서 생산하는 것을 기본으로, 중금속·곰팡이독소 등 유해 성분 검사와 기능성 성분 함량 검사를 정기적으로 실시해 표시한 성분이 실제로 담겨 있는지를 검증하고 있다. 또한브랜드 출범 이후 6년째 안락사 없는 유기견 보호소에 매월 제품을 후원하고 있다.리브펫 관계자는 “리브펫은 강아지와 고양이를 직접 키우는 반려인들이 모여 만든 회사”라며 “우리 아이들이 아프거나 불편해하는 모습을 보면서 제품개발 아이디어를 얻고, 더 좋은 원료를 연구하고 개발해 지속적인 리뉴얼을 진행하고 있다. 앞으로도 반려인의 눈높이에서 도움이 되는 제품으로 보답하겠다”라고 말했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com