[2026 올해의 프랜차이즈 브랜드파워 1위] 피자 프랜차이즈, 청년피자

청년피자가 ‘2026 올해의 프랜차이즈 브랜드파워 1위’ 피자 부문을 5년 연속 수상했다.국내 종합 외식 프랜차이즈 기업 BSB FOOD(비에스비푸드)의 청년피자는 합리적인 가격과 소비자들의 니즈가 반영된 꾸준한 신메뉴를 선보이고 있다. 특히 브랜드의 시그니처 도우인 ‘고메밀크도우’를 사용해 다양한 메뉴의 피자들의 맛을 한층 더 끌어올렸다.청년피자는 전국 350여 개 매장 운영 경험을 통해 쌓아 온 노하우로 체계적인 매장 지원을 이어가고 있다. 매장별 전담 슈퍼바이저를 통한 밀착 매장 관리, 자체 물류망을 통한 원활한 식자재 공급, 지속적인 신메뉴 개발 등을 통해 점주들이 매장 운영에 집중할 수 있는 환경을 마련하고 있다. 또한 전국 가맹점의 일정한 제품 퀄리티 유지를 위해 정기적인 우수가맹점 선정과 함께 점주들의 동기부여를 위한 상금도 수여하며 본사와 가맹점 간 상생을 이어가고 있다.아울러 가맹비·교육비 전액 면제, 주방기기 및 집기류 무상 렌탈 등 다채로운 창업 지원 혜택을 통해 예비 창업자들의 부담을 낮추고 있다.청년피자 관계자는 “올해로 5년 연속 수상은 언제나 한결같은 마음으로 점주와 소비자들을 만족시키기 위한 노력의 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 초심을 잃지 않고 맛과 가격, 서비스 등 모든 면에서 믿고 먹을 수 있는 브랜드로 함께 하겠다”고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com