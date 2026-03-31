사단법인설립센터, 설립부터 인가, 공익법인까지 책임지는 비영리법인 설립 파트너

사단법인설립센터가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 2년 연속 고객만족브랜드(비영리법인설립컨설팅) 부문 1위에 선정됐다.사단법인설립센터는 사단법인과 재단법인, 사회적협동조합 등 비영리법인과 협동조합 설립을 전문으로 지원하는 행정사사무소다. 복잡하고 까다로운 비영리법인 설립 절차를 체계적으로 안내하며, 설립을 준비하는 개인과 단체가 안정적으로 법인을 출범할 수 있도록 실무 중심의 행정 및 컨설팅, 설립대행 서비스를 제공하고 있다.사단법인설립센터는 이러한 비영리사단법인의 사회적 역할과 책임과 목적을 다하고 성장하기 위해 실질적 도움을 제공해 왔으며, 비영리사단법인, 재단법인, 협동조합, 사회적협동조합의 설립과 비영리법인 홍보지원 및 사업계획서 대행, 비영리법인 설립 후 사후 컨설팅 등을 진행하고 있다.특히 법인 설립 경험이 없는 예비 비영리법인 설립자들이 가장 어려움을 느끼는 정관 작성과 행정기관에서 요구하는 인가 요건 검토 과정에서 실질적인 가이드를 제공한다는 점이 강점으로 꼽힌다. 단순 서류 대행을 넘어, 설립 이후 운영 단계까지 고려한 구조 설계를 지원함으로써 사단법인의 지속 가능성을 높이고 있다.사단법인설립센터 조홍범 소장은 “설립 단계에서부터 운영까지 고려한 구조를 제안해 불필요한 시행착오를 줄이고, 비영리법인설립 이후에도 사후 컨설팅을 통해 안정적으로 활동할 수 있는 기반을 마련하는 데 집중하고 있다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com