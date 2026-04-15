HD현대중공업 울산조선소. 사진=HD현대중공업

울산지검이 2024년 말 울산 조선소에서 선박 검사 도중 발생한 20대 잠수부 사망 사고와 관련해 15일 HD현대중공업을 전격 압수수색했다.울산지검은 이날 오전 9시부터 검사와 수사관 등 30여 명을 투입해 HD현대중공업 울산 본사와 서울사무소에서 동시다발적인 압수수색을 진행 중이다.검찰은 안전·계약 담당 부서에서 원·하청 간 계약 서류와 안전 책임 범위가 명시된 내부 자료 등을 확보하고 있다.이번 수사는 지난 2024년 12월 30일 HD현대미포(현 HD현대중공업 합병) 1안벽 인근 해상에서 발생한 사고가 발단이 됐다.당시 하청업체 소속 잠수부 김기범(22) 씨는 선박 검사를 위해 재입수했다가 4시간 만에 심정지 상태로 발견됐다.김 씨가 메고 있던 공기통은 30분 분량에 불과했던 것으로 알려졌다.검찰은 원청인 HD현대중공업 전 대표이사와 안전 책임자들을 대상으로 업무상 과실치사 및 중대재해처벌법 위반 여부를 집중 추궁할 방침이다.특히 현장 '2인 1조' 근무 수칙 준수 여부와 필수 안전 장비 지급, 안전 관리자 배치 등 전반적인 안전 관리 체계의 결함 여부를 면밀히 들여다보고 있다.해당 하청업체 대표는 현재 구속 기소돼 재판을 받고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com