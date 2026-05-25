홈 한경BUSINESS [속보] 트럼프 “이란과 ‘대단하고 의미 있는 합의’ 아니면 ‘노딜’” 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202605257566b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.05.25 19:49 수정2026.05.25 19:49 정채희 기자 정채희 기자 poof34@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “더는 못 참는다” 뿔난 국민연금 정용진 회장 정조준하나 삼성전자 DX 노조, 26일 법원에 찬반투표 중지 가처분 신청 “파업은 없다?” 정의선 회장이 픽한 미래 병기 “개미들 미친 듯 몰렸다” 하루 50조 육박 역대 최대 “삼성처럼 파업하자” TSMC 내부 발칵