가격 경쟁력 갖춘 '이천 휴먼빌 클래스원' 27일부터 청약 예정

분양가 상승세가 이어지면서 청약시장에서 '가격 경쟁력'의 중요성이 커지고 있다. 단순히 가격이 낮은 아파트보다는 입지와 상품성을 갖추면서도 주변 시세 대비 분양가가 낮은 단지에 수요가 집중되는 모습이다.주택도시보증공사(HUG)가 발표한 '2026년 5월 민간아파트 분양시장 동향'에 따르면, 5월 말 기준 최근 1년간 수도권에서 신규 분양된 민간아파트의 3.3㎡당 평균 분양가격은 약 3,656만 원으로 전년 약 2,873만원보다 약 27.2% 상승했다. 집 한 채(전용 84㎡기준)로 따지면 약 2억 6,600만원이 오른 셈이다. 공사비와 인건비, 자재비 상승분이 분양가에 반영되면서 실수요자가 체감하는 내 집 마련 비용도 높아진 것이다.이에 따라 수요자들은 단순히 입지가 좋은지, 브랜드 인지도가 높은지만 살피는 데서 벗어나 가격 경쟁력을 중요하게 판단하고 있다.최근 인천 검단신도시에서 공급된 '더샵 검단레이크파크'도 이러한 흐름을 보여주는 사례다. 해당 단지는 전용 59㎡타입이 4억원 후반대, 전용 84㎡타입이 6억원 초중반대 수준으로 책정돼 1순위에서 총 9189건이 접수되며 평균 7대 1, 최고 15.4대 1의 경쟁률을 기록했다.부동산 전문가들은 "최근 청약시장에서 분양가가 많은 영향을 미치고 있다"며 "자금 조달 부담이 커진 실수요자 입장에서 입지와 분양가를 종합적으로 고려한 청약 전략이 중요해지고 있다"고 말했다.이러한 가운데 일신건영이 경기도 이천시 갈산동에서 선보이는 '이천 휴먼빌 클래스원'이 전용면적 84㎡를 5억원대에 공급하고 있다.'이천 휴먼빌 클래스원'의 전용면적 84㎡ 분양가는 5억2,000만~5억7,000만원 선으로 책정됐다. 지난해 12월 인근에서 공급된 A단지의 같은 면적 분양가가 5억6,000만~5억9,000만원대였던 점을 고려하면 상대적으로 낮은 수준이다.또한, 단지는 계약금 5%(1차 500만 원 정액제) 조건을 도입해 초기 자금 부담을 최소화했다. 여기에 SK하이닉스 이천캠퍼스 및 향후 조성될 반도체 R&D 단지가 가깝고, 갈산동의 교육·생활 인프라까지 누릴 수 있다.상품 설계 역시 차별화 포인트다. 단지는 지하 2층~지상 26층, 8개 동, 총 536세대 규모로 조성되며, 전 세대가 전용면적 84㎡(A·B·C 타입)로 구성된다. 타입별로 알파룸, 드레스룸, 현관·복도 팬트리 등의 수납공간은 물론 타입별 특성에 맞춘 선택형 옵션을 마련했다.실내 체육관 '멀티짐라운지'를 비롯해 '키즈짐' 및 '키즈라운지', 학습 집중도를 높이는 '에듀라운지'가 조성된다. 이 외에도 골프·스포츠·사교 공간 라운지 등 다양한 여가 시설을 마련했다. 아울러 총면적 6,928㎡ 규모의 공원 2개소를 누릴 수 있으며, 대공원과 연계된 '휴먼빌 라운지'를 이용 가능하다. 주차 공간 또한 세대당 약 1.6대로 여유롭게 설계했다.청약 일정은 7월 27일(월) 특별공급을 시작으로 7월 28일(화) 1순위, 7월 29일(수) 2순위 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 8월 4일(화)이며, 정당계약은 8월 18일(화)부터 20일(목)까지 3일간 진행된다.한편, '이천 휴먼빌 클래스원'의 견본주택은 경기도 이천시 안흥동 일원에 위치한다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com