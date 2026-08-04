정기선 HD현대 회장. 사진=HD현대

정기선 HD현대 회장이 부친인 정몽준 아산재단 이사장으로부터 거액의 지분을 증여받으며 HD현대 2대 주주로 올라선다.정 이사장이 장남인 정 회장에게 주식을 직접 증여하는 것은 이번이 처음이다.HD현대는 정 이사장이 오는 9월 3일 정 회장에게 HD현대 보통주 280만 주(지분율 3.54%)를 증여할 계획이라고 4일 '임원·주요주주 특정증권등 거래계획보고서'를 통해 공시했다.공시 당일 종가(20만 8500원) 기준 약 5838억원 규모다.이번 증여로 정 회장의 HD현대 지분율은 기존 6.12%에서 9.67%로 상승하며, 국민연금(7.12%)을 제치고 단숨에 HD현대 2대 주주 자리에 오르게 된다.최대 주주인 정 이사장의 지분율은 26.60%에서 23.05%로 낮아지지만 최대주주 지위는 유지된다.재계에서는 정 이사장이 투명하고 직접적인 방식을 통해 경영권 승계 수순을 밟고 있으며, 이를 통해 정 회장의 그룹 내 지배력이 한층 더 공고해졌다는 평가를 내놓고 있다.한편, 이번 거래는 2024년부터 시행된 임원·주요주주의 사전 거래 계획 공시 제도를 통해 이뤄졌다.향후 정 회장이 납부해야 할 증여세는 상속세 및 증여세법에 따라 거래 발생일인 9월 3일 전후 각 2개월씩 총 4개월간의 평균 주가를 기준으로 산정되며, 약 3500억원 규모에 이를 것으로 추산된다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com