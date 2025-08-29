자녀 양육비 챙겨주는 '이 회사' 하반기 공채 시작

GS네오텍, 총 9개 직무 경력 및 신입 사원 모집

클라우드, 컨텍센터, IT 개발 등 4개 직군 인재 선발

오는 9월 7일까지 홈페이지서 원서 접수

GS네오텍은 2025년 하반기 경력 및 신입 직원 공개 채용을 실시한다고 29일 밝혔다.이번 채용은 ‘컨택센터’와 ‘클라우드’, ‘IT 개발’ ‘경영지원’까지 총 4개 직군, 9개 직무에 걸쳐 진행된다. 이 중 클라우드와 IT 개발 직군은 경력과 신입으로 나눠 모집한다.특히, GS네오텍은 올해 AI를 중심으로 한 대대적인 서비스 혁신과 고객 지원을 목표로 둔 만큼, 각 분야에서의 AI 인재들을 적극 채용할 예정이다. 대표적으로, 컨택센터 분야는 AI 기반의 자동화 및 상담지능화를 통해 고객 맞춤형 기술과 제안을 수립하는 △AI 컨택센터 기술 제안 및 컨설팅 직무, 클라우드에서는 AI/ML 모델의 아키텍처 설계와 컨설팅 및 SI프로젝트를 수행하는 AI 리서치 엔지니어 등이다.채용이 실시되는 총 9개 직무의 담당 업무와 자격 요건, 우대 사항은 GS네오텍 홈페이지의 공고를 통해 확인 가능하고 원서 접수는 오는 9월 7일까지다. 지원자들은 서류 전형에 이어 1차 면접을 실시하고, 온라인 인적성 검사와 2차 면접 등의 전형 절차를 거쳐 정규직으로 채용된다.올해 창립 51주년을 맞은 GS네오텍은 폭넓은 복지 제도를 운영해 임직원의 근무 만족도와 삶의 질 향상을 지원하고 있다. △본인 의료비 전액 및 배우자 포함 건강검진 △자녀 학자금, 각종 경조비 및 휴가비 △연차휴가 외 유급휴가 △기념품 및 자녀 양육비(매월 7세까지) △자기 계발을 위한 수강비 등 다양한 복지 혜택을 마련해 워라밸 문화 정착에 앞장서고 있다.남기정 GS네오텍 대표는 “GS네오텍은 AI와 클라우드, 컨택센터 등 IT 전 영역에서 차별화된 솔루션을 제공하며 전 산업군의 비즈니스 혁신과 성장을 지원하고 있다”며 “빠르게 변화하는 디지털 환경 속에서, 회사와 함께 새로운 미래를 열어갈 열정적인 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다”고 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com