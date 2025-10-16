AI 푸드테크 기업 컨트롤엠, 25억 원 추가 투자 유치

AI 기반 외식업 솔루션 ‘레스토지니’ 호평 속 시드 투자 10개월 만에 추가 펀딩 성공

AI 푸드테크 기업 컨트롤엠은 Pre-A 투자 라운드를 통해 총 25억 원 규모의 추가 투자를 유치했다고 16일 밝혔다. 지난해 12월 트랜스링크인베스트먼트와 엠와이소셜컴퍼니(MYSC)로부터 시드 라운드 투자를 유치한 지 불과 10개월 만이다.컨트롤엠은 외식업 운영 전 과정을 디지털화하고 AI를 적용해 효율을 높일 수 있는 외식 사업자 전용 솔루션 ‘레스토지니(RestoGenie)’를 개발, 운영하고 있다. ‘레스토지니’는 AI 기반으로 발주, 배달, 마케팅, 직원 채용, 데이터 관리 등 외식업 운영에 필요한 모든 기능을 AI 기반으로 제공한다. 컨트롤엠은 또 한식의 맛을 담은 패스트푸드 브랜드 ‘슬램버거’를 론칭하고, 지난 5월 강남점에 이어 이달 초 대학로점을 오픈해 운영하고 있다.‘슬램버거’ 강남점에 ‘레스토지니’의 마케팅 솔루션과 AI 비전 카메라를 적용한 결과 매출과 이익이 약 두 배로 늘어났고 방문 고객 기준 41%의 구매 전환율을 기록했다고 컨트롤엠은 밝혔다.‘레스토지니’는 올해 안에 사업자들에게 가장 필요한 마케팅 등 3가지 솔루션을 담은 프랜차이즈용 버전으로 먼저 출시되며, 내년에는 여기에 8가지 기능을 추가해 외식 사업자 누가나 이용할 수 있는 B2C 버전으로 업그레이드될 예정이다.컨트롤엠은 지난해 12월 시드 투자 유치에 이어 이번 추가 투자 유치를 진행해, 누적 투자액이 45억 원으로 늘어났다고 밝혔다. 벤처 투자 시장이 위축된 상황에서 연속 투자를 유치한 것이어서 눈길을 끈다.이번 투자 유치를 계기로 컨트롤엠은 버티컬 LLM, RAG 등 AI 기술을 고도화해, 외식업 종사자가 간단한 채팅만으로 효율적인 의사결정을 할 수 있는 빅데이터 기반 서비스를 강화할 계획이다.권유진 트랜스링크인베스트먼트 파트너는 “레스토지니 같은 솔루션이 그동안 국내에 없었다는 점, 그리고 식당의 운영 효율을 높이는 데 매우 효과적이라는 점에 주목했다”며 “외식업계의 실질적인 매출 성장을 이끌며, 시장에서 좋은 평가를 받아 향후 글로벌 시장까지 활발한 진출이 기대된다”고 말했다.원종관 컨트롤엠 대표는 “자영업자의 폐업률을 낮추고 지속 가능한 수익 구조를 만들자는 게 회사의 사명”이라며 “이번 투자를 계기로 AI 기술 고도화와 글로벌 시장 진출에 속도를 내, ‘레스토지니’가 국내를 넘어 전 세계 외식업 사장님들의 든든한 파트너가 되도록 하겠다”고 말했다.원 대표는 이랜드그룹 이커머스 사업본부장을 거쳐 3년 전부터 F&B 스타트업 전선에 뛰어들었다. 2022년 설립된 컨트롤엠은 레스토지니 운영과 슬램버거 등 자체 F&B 외에 경기도 김포에 식자재 공장을 운영하고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com