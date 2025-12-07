[2025 서울대학교기술지주 스타트업 CEO] 차량 데이터를 활용해 관련 서비스를 제공하는 기업 ‘씨피식스’

박준일 씨피식스 대표(2025 동부권 경기창업혁신공간 오픈그라운드 참여기업)



-향후 다가올 자율주행 차량을 위한 기술을 개발, 사고 판별하기 위한 서비스 준비

-운전자의 개인정보를 보호하기 위한 개인정보 삭제 솔루션도 함께 준비하고 있어

씨피식스는 차량에서 생성하는 다양한 정보를 분석하고 데이터를 활용할 수 있는 관련 서비스를 제공하는 기업이다. 박준일 대표가 2021년 3월에 설립했다.“법무법인(김앤장, 율촌)에서 20년간 개인정보 및 정보보호, 디지털 포렌식 전문가로 활동하여 다양한 IT 환경에서의 디지털 증거물을 분석하고 정보보호 컨설팅을 했습니다. 씨피식스는 차량에서 생성되는 다양한 데이터를 활용할 수 있는 차량 데이터 전문 기업을 목표로 사업을 이끌어가고 있습니다.”씨피식스는 향후 다가올 자율주행 차량을 위한 기술을 개발하고 있다. 자율주행 차량이 상용화되면 도로에 자율주행 차량이 많아지고 차량의 사고가 일어날 경우 차량의 시스템에 의한 사고인지 또는 운전자의 조작 실수에 의한 사고인지 판별하기 위해 서비스를 준비하고 있다.“차량 운전 시 운전자는 편의를 위해 핸즈프리 기능을 사용하게 됩니다. 이때 운전자 스마트폰에 존재하는 통화 기록, 문자 송수신 기록, 전화번호부 등 다양한 개인정보들이 블루투스 연결을 통해 차량에 저장되게 되나 이를 삭제하는 방법은 초기화 외에는 없습니다. 차량에서 제공되는 초기화 기능은 저장된 개인정보를 안전하게 삭제하지 못하게 됩니다. 개인정보보호위원회에서는 지난 7월 여행 시 렌터카 등에 저장된 개인정보를 삭제할 것을 권고하고 있으나 실제 렌터카 회사 등에서는 안전한 삭제 방법을 제공하지 않고 있습니다. 이에 우리는 운전자의 개인정보를 보호하기 위한 개인정보 삭제 솔루션도 함께 준비하고 있습니다.”씨피식스의 서비스는 스마트폰 기반의 앱을 활용한 아이템으로 기존 고가의 하드웨어 장비를 사용하여 정보를 획득하는 방식이 아니어서 시장에서 경쟁자가 없는 최초의 아이템이라는 점이 가장 큰 경쟁력이다. 더불어 후발주자에 대한 걱정에 대해서는 관련 지식재산권을 미리 확보하였으며, 협업사 간 꾸준한 협업으로 향후 서비스 게시에 대한 준비를 진행 중이다.“자율주행은 아직 국내에서는 상용화되지 않았습니다. 하지만 이른 시일 내 상용화가 될 것으로 판단하고 있습니다. 현재 국내의 보험사 대상으로 차 사고 처리에 대한 서비스 제공 및 경찰, 검찰과 같은 수사기관에 차량 사고 조사 도구에 대한 서비스 제공을 협의하고 있습니다. 렌터카 중고차 등에 저장되어 유통되는 개인정보를 안전하게 삭제하기 위해서 대형 중고차 경매단지, 렌터카 회사의 특별 서비스 등을 통해서 개인정보 삭제 솔루션을 공급하는 것을 협의하고 있습니다.”씨피식스는 15여억원을 투자받았으며, 현재도 투자가 진행 중에 있다. 지속적인 투자 유치를 통해서 사업의 안정화와 성장을 진행하고 있다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “법무법인에서 웹과 App 환경의 다양한 분석 사례를 경험할 수 있었습니다. 기술이 발전함에 따라 차량도 전자화되어 다양한 데이터의 활용이 가능해지게 되면서 차량 데이터 활용에 대한 관심을 가지게 되었습니다. 그래서 지금의 사업을 시작하게 되었고, 기업 설립 시 초기창업패키지, 창업도약패키지 등 다양한 정부 지원사업을 통해 초기 자본을 준비하고, Seed 투자사인 크립톤을 통해 Seed 투자를 받게 되었습니다.”창업 후 박 대표는 “창업 후 다양한 기업 및 전문가와 미팅하면서 사업과 개발 아이템에 대한 적용 방안을 논의하고 실제 PoC와 같이 적용이 되어가면서 우리의 아이템이 실제 고객들에게 사용될 준비가 되어가는 것을 보면서 보람을 느꼈다”며 “향후 개발된 서비스가 상용화된다면 더욱 큰 보람을 느낄 수 있을 것이라 생각한다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “차량 기술은 앞으로 더욱 많이 발전하게 될 것이다. 더불어 자율주행 시대가 온다면 차량에서 할 수 있는 일은 더욱 많아지게 된다”며 “그렇다면 우리 같은 기업이 할 수 있는 일은 더 많아질 것이라 생각한다. 앞으로 꾸준히 노력하여 더 좋은 서비스를 제공할 수 있도록 노력하도록 하겠다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com